Ansu Fati y Ferran, en jaque: bombazo culé 23/24 que acaba con ellos

Marco Asensio es uno de los futbolistas que finalizan contrato en 2023 con el Real Madrid, al igual que Modric o Kroos, pero al contrario que sus compañeros de equipo el jugador mallorquín no tiene posibilidades de renovar. Ancelotti apenas está contando con él y la idea de Florentino Pérez es clara de cara al próximo verano: dejar que se marche, aunque eso implique no rescatar ni un solo euro por su adiós.

No obstante, lo que no se esperaba ni el presidente blanco ni los aficionados culés es que el FC Barcelona se postulara como uno de sus pretendientes. La directiva culé no parece haber quedado satisfecha con la incorporación de los siete futbolistas firmados durante el último mercado de transferencias y Asensio se ha colado ya en la lista de posibles fichajes de club, pero ya mirando a la temporada 23/24.

Esto, como es obvio, no solo ha supuesto una de la sorpresas de la semana a tenor de lo que supone irse al eterno rival, sino que también ha dejado un tanto perplejos a algunos futbolistas que a día de hoy están a disposición de Xavi, especialmente a Ferran Torres, Raphinha o Ansu Fati. Llega de Asensio a coste cero el próximo verano podría tener efectos muy importantes en el equipo ya que, si el Barça ha incluido esta opción de buenas a primeras, es porque confía plenamente en que el balear pueda ser una pieza importante en el proyecto que se está gestando en el Camp Nou.

Cabe mencionar que tanto el nivel de Raphinha como de Ousmane Dembélé está siendo muy gratificante para los intereses culés y por eso, a fecha de hoy, está siendo titulares indiscutibles en el ‘11’ de Xavi, pero la llegada de Asensio podría tener más efectos de los esperados, ya no tanto porque el brasileño salga del equipo, sino porque se quede fuera del elenco de favoritos del entrenador.

El caso de Ansu Fati y de Ferran Torres es aún más grave ya que ambos futbolistas están teniendo muy poco protagonismo en estos primeros compases de la temporada, a pesar de que en la pasada estaban considerados las grandes esperanzas del equipo para tratar de lograr algún título, y la llegada de Marco Asensio en 2023 sería definitiva para ellos, algo que les obligaría a buscar un nuevo reto lejos del Camp Nou.

Eso sí, aún restan muchos meses de campaña y la situación de todos estos jugadores podría cambiar en el transcurso de la misma, sobre todo porque en el mercado invernal se darán un gran número de traspasos que podrían tener a alguno de estos hombres como protagonistas.