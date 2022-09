Giro de 180º con Dembélé: OK de Laporta y Ferran y Ansu Fati lo sufren

Pocos esperaban en el mes de enero que la situación deportiva de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona diera semejante giro de 180º. El jugador francés finalizaba contrato el pasado 30 de junio y tras el mercado invernal, en parte por la necesidad de Joan Laporta de oxigenar las arcas del club, fue apartado del equipo en una clara muestra bélica por parte de la directiva. A pesar de que para Xavi el francés era muy importante, el presidente estimó necesario desprenderse del futbolista y por eso tomó esta media drástica.

Pero ni modo. Dembélé no aceptó salir del club a sabiendas de que su nuevo equipo podría no brindarle un salario tan elevado y en solo ocho meses su vida deportiva ha sufrido un cambio radical. Tras ser apartado por Xavi por orden Laporta, el francés renovó su contrato con el Barça dos temporadas más y no solo ha permanecido en el club, sino que además está haciéndolo como una piedra angular del proyecto.

Dembélé es actualmente uno de los futbolistas más en forma del vestuario blaugrana, pero su presencia también está provocando consecuencias muy dañinas para otros futbolistas que, durante la ausencia del galo en el segundo tramo de la campaña precedente, tuvieron mucho peso en el equipo, especialmente Ferran Torres. El jugador llegó en enero a cambio de 60 millones, pero la renovación de Dembélé ha sido sumamente perjudicial para él. El español apenas está teniendo minutos esta temporada por culpa de las buenas prestaciones del francés, amén de la presencia de Raphinha, y, junto a él, Ansu Fati es otro de los efectos colaterales de este acierto de Laporta.

A pesar de que durante mucho tiempo el adiós de Dembélé pareció no importar demasiado en el seno deportivo por la presencia de la joya de La Masía, quien ya ha dejado atrás sus problemas de rodilla, este está viviendo algo parecido a un calvario. Xavi no está contando con Ansu de la forma esperada y mucha culpa tiene de ello el giro de 180º protagonizado por el atacante de 25 años en el pasado mes de julio.

Y es que, si el francés hubiera puesto tierra de por medio con la estructura catalana (ofertas tenía en la mesa para ello), tanto Ansu Fati como Ferran estarían disfrutando de un mayor protagonismo en los planes del técnico de Terrassa, quien ya ha dejado más que claro quiénes son sus favoritos para acompañar a Lewandowski en el tridente ofensivo.