Antes del Nápoles, Xavi puede hacer lo nunca visto con Lewandowski y tampoco gustará a Raphinha

Después de muchos meses de ilusión, en enero llegó el tan esperado fichaje de Vitor Roque. El crack brasileño llamado a dar un giro total a una delantera culé a la que le falta mucha frescura. Sin embargo, pese a un talento indiscutible y a las grandes expectativas, el ex de Athletico Paranaense lo ha tenido muy complicado en sus inicios en can Barça, donde todavía no ha sido capaz de salir como titular en el once de Xavi, algo que podría cambiar este próximo sábado en la visita del Barça al Celta de Vigo.

Sanción cumplida y problemas para Lewandowski

Pese a que de puertas para afuera, el Barça se ha esforzado en asegurar que el delantero del equipo es Lewandowski, la realidad es que la falta de acierto del polaco es un grave problema para las aspiraciones del conjunto blaugrana, que, en vistas de la poca chispa que había en la delantera, adelantó la llegada de un Vitor Roque que ahora podría quitarle la primera titularidad a su homólogo polaco.

Con la ida de octavos de final ante el Nápoles ya acechando, Xavi sabe que debe comenzar a dosificar ciertos jugadores para evitar una carga excesiva de minutos. Es aquí donde el partido contra el Celta es la mejor oportunidad para dejar a Lewandowski en el banquillo y dar entrada a un Vitor Roque que, tras cumplir sanción, llega fresco y listo para seguir con su racha goleadora.

Antes de su dudosa expulsión, el Tigrinho fue capaz de encadenar dos partidos seguidos viendo portería con dos goles que ilusionaron sobremanera a la afición culé, la cual ya espera el nuevo zarpazo de un Vitor Roque que apunta a titular en Balaídos.

Con Ferran y Joao fuera, será entre Raphinha y él

Con la certeza de que Lamine Yamal es totalmente intocable y que Lewandowski será el punta ante el Nápoles, el rendimiento de Roque ante el Celta puede acabar siendo definitivo para ver quién es el tercero en la delantera blaugrana. Y es que, con Raphinha jugando también por dentro, su puesto en el Maradona se lo va a disputar con Vitor Roque.

Así pues, previo a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, Xavi recupera la gran ilusión blaugrana, un Vitor Roque que en dos partidos ya pone en jaque tanto a Lewandowski como a Raphinha.