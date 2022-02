Antonio Conte se une al expolio de Pep Guardiola: objetivo, La Roja

Luis Enrique ha comentado recientemente que “ahora mismo me sobran jugadores. Espero que no haya lesiones. Barajamos diferentes opciones”, sobre su hoja de ruta de cara a la cita de citas del final del presente curso, donde espera una nueva oportunidad de sumar otra estrella al pecho de España en el atípico Mundial de Qatar (se celebrará entre noviembre y diciembre del presente año). Ahora bien, quine salvo lesión no faltará a ella es el próximo gran objetivo de Antonio Conte y el Tottenham.

Si bien hace poco os comentábamos que Pep Guardiola y el Manchester City están atentos a la situación de algunas de las perlas de la plantilla blaugrana, como Gavi o sobre todo Nico González, ahora es el míster italiano de los spurs quien fija su mirada en un jugador mucho más contrastado e inamovible del once que seguramente presente el seleccionador nacional español en la prueba mundialista, como es Unai Simón.

Al parecer, el preparador transalpino quiere ir dando el relevo en la potería al veterano meta francés Hugo Lloris, que ha renovado recientemente, y desea hacerlo con un guardameta que cumpla la doble función de seguro bajo palo y con el balón en los pies. Pues bien, cree que el portero titular del Athletic Club de Bilbao y de la Selección Española de Fútbol, Unai Simón es el jugador perfecto para ello, y puede haber lío este verano con este asunto.

De sobra es sabida la fidelidad que guarda el meta con el club bilbaíno y de que parte de la filosofía del club vasco pasa por en muchas ocasiones no fijar cláusulas de rescisión sobre algunos de sus jugadores más importantes, como es el caso del portero. Sí tiene contrato hasta 2025 con el Athletic, pero el Tottenham, llegado el caso, puede tratar de tentar en lo económico lo suficiente a Simón para que este se decante por dar el salto a la Premier League. Fuente cercanas al club bilbaíno aseguran que el cambio de opinión de Unai es sumamente complicado, pero nunca se sabe, ya que Conte está decidido a llevárselo.