Aparece una oportunidad para que James Rodríguez vuelva a Madrid

El colombiano James Rodríguez abandonó el Real Madrid por la puerta de atrás. Tras una fructífera cesión al Bayern, el atacante 'cafetero' acabó fichando por el Everton cuando acabó su contrato con el conjunto blanco. Desde entonces su carrera fue bajando de nivel con el paso del tiempo, a pesar de que el colombiano solo tiene 30 años actualmente.

Rodríguez acabó dejando el Everton poco tiempo después de su fichaje, jugando tan solo 26 partidos con los ingleses. Su siguiente equipo fue el Al-Rayyan SC catarí, quien lo fichó por ocho millones de euros. James se ha cansado ya del experimento de Qatar y quiere volver al fútbol europeo, concretamente a Madrid, donde no hace mucho tiempo fue feliz.

De hecho hay cierta polémica en el Al-Rayyan, ya que diversos medios colombianos informan que James se ha negado a jugar. El propio entrenador, Nicolás Córdova, ha negado dichas informaciones. "No sigo los medios colombianos, pero eso de pedir no jugar es mentira. El jugador tiene una lesión y actualmente está en proceso de rehabilitación antes de volver a participar", explicó.

Esta no es la primera vez que James suena para volver a jugar en la capital de España, aunque en este caso en el Atlético de Madrid. El propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones que no pudo jugar bajo las órdenes de Simeone por culpa de Florentino Pérez, quien se negó a su fichaje por el vecino de Madrid.

Todo fue por la histórica derrota de los blancos ante los colchoneros en Estados Unidos, el 3-7 que endosaron los de Simeone al Real Madrid en pretemporada hizo que Florentino se replantease la situación, ya que días atrás había vendido a Marcos Llorente a los rojiblancos. Florentino nunca se acercó a los casi 80 millones de euros que pagó al Mónaco por James, pero impidió otro escarnio público por reforzar a su rival más cercano.

"Me fui del Bayern porque ya lo tenía todo arreglado con el Atlético, pero al final el Madrid no me dejó ir", ha afirmado James en más de una entrevista.

Durante su etapa en Qatar ha disputado 14 encuentros, donde ha marcado cinco goles y repartido siete asistencias. Un campeonato que se queda pequeño ante la calidad que atesora el colombiano.

Según varios medios turcos, Galatasaray y Fenerbahce se han interesado en el 'cafetero', ofertas que no le han interesado, ya que James pretende volver atraer el interés colchonero para poder así regresar a Madrid.