Argentina ata al "nuevo Garnacho" que idolatra a Messi; Barça lo sigue de cerca y el Inter asoma

Alexander Woiski vino al mundo en Palma de Mallorca el 17 de marzo de 2006, producto del amor entre Ronnie Woiski, un agente español de futbolistas, y Laura Pioletti, nacida en Argentina. El destino los unió en Mar del Plata, una playa que el joven balear visita con frecuencia para ver a su familia materna.



Estos lazos fortalecieron el vínculo de Alex con su segunda patria, un sentimiento que va más allá de su nacionalidad. Por eso, no dudó en rechazar la oportunidad de jugar para Italia y Estados Unidos, aunque ambos países intentaron tentarlo aprovechando que tiene doble nacionalidad. A pesar de recibir convocatorias de ambos apenas horas después que la de Argentina, su elección fue clara desde el principio.

A sus 18 años, el joven goleador fue convocado por Diego Placente para disputar el prestigioso torneo de L’Alcudia con la Sub 20, y en sus primeros entrenamientos ya se destacó por su habilidades en el campo de juego.



En la última temporada, brilló en la Sub 19 del Mallorca, convirtió cuatro goles para obtener el título en la Copa del Rey Juvenil.



Alex, que al igual que Garnacho, Luka Romero y Valentín Carboni no dudó en elegir la blanca y celeste por encima de cualquier bandera, principalmente por su idolatría hacia Leo Messi y Julián Álvarez.



El joven atacante experimentó un ascenso vertiginoso en su trayectoria. Tras ser descubierto a los siete años por los ojeadores del Mallorca, se unió a las categorías inferiores del club balear y destacó rápidamente por su instinto goleador.

En boca de todos

Con contrato vigente hasta junio de 2025 pero sin acuerdo para la extensión, según informan desde su entorno cercano, Woiski ya fue sondeado por Barça, Inter, Fiorentina, Monaco, Palmeiras y Flamengo. Hasta ahora, no hay negociaciones en marcha: el Mallorca está dispuesto a dejarlo partir solo mediante el pago de la cláusula de rescisión de 700 mil euros.