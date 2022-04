Arsenal, AC Milan y ahora otro gigante quiere a Marco Asensio

Contábamos en Don Balón que ni es casual una nueva pérdida de protagonismo de Marco Asensio en el equipo ni pilla por sorpresa el descontento del jugador con el club, de hecho, es un sentimiento recíproco. El futbolista quiere más minutos y protagonismo; el club cree que ya se los ha dado a lo largo de su trayectoria en la entidad de Chamartín y no los ha aprovechado. Y con este caldo de cultivo, el Madrid y el jugador miran sus opciones de verano, entre ellas una nueva.

El Arsenal de Mikel Arteta y el AC Milan de Stefano Pioli han llamado a las puertas del jugador, como ha reconocido su entorno, y el futbolista quiere escuchar lo que tienen que decir ambos equipos, que además de ser históricos cuentan con la certeza de que lucharán por grandes metas la temporada que viene (en el caso de los gunners, incluso soñado con la disputa de la Champions League desde la Premier League, aunque es verdad que sus dos últimos tropiezos dificultan tal opción)

Pero es que ahora se apunta desde Italia a que un tercero en discordia se suma con fuerza a la puja: la Juventus de Turín. El equipo italiano ha mirado las posibilidades de mercado que tiene y se ve la figura del español como un remplazo perfecto, barato y de calidad a Paulo Dybala. Asensio no es un diez, aunque sí puede serlo. Es un jugador polivalente de una inmensa calidad, lo que le falta es la regularidad, que los bianconeri creen que podría encontrar a base de minutos.

Como telón de fondo en la situación estanca de Asensio en el Madrid, que ha vuelto a quedarse a un lado de Fede Valverde y la apuesta del club por Rodrygo Goes, está la Selección española de fútbol, a la que desde su posición intermitente actual en el Madrid el balear no puede optar. Así las cosas, la Juve no hace sino confirmar la dinámica que marca el poco protagonismo que le da Ancelotti: Asensio está en la rampa de salida y se van sumando equipos a la puja.