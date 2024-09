Arteta le arruina los planes a Ancelotti: el reemplazo de Kroos se esfuma; Arsenal, a todo o nada

Real Madrid tiene distintas ambiciones para esta temporada que apenas está en su fase inicial, una de ellas es consolidar su legado en LaLiga y después aspirar a confirmar su poderío en la Champions League. Además de luchar por conseguir estos títulos a nivel de club, los fichajes no se quedan atrás. Las llegadas de Kylian Mbappé y Endrick están resultando ser exitosas, pero el club de Valdebebas no se conforma y es que ya le puso el ojo a una de las sensaciones del Bayer Leverkusen: Florian Wirtz.

No es la primera que se relaciona al talentoso mediocampista ofensivo alemán con la escuadra blanca, es más, la prensa incluso informó que Florentino Pérez ofrecerá lo que el equipo que dirige de Xabi Alonso pide. Sin embargo, en las últimas horas surgió la información de que el Madrid no es el único equipo interesado, desde la Premier League se asoma el poderoso Arsenal para arruinarle los planes a Carlo Ancelotti. El conjunto 'gunner' se mete a la puja y dependerá de lo que decida el germano, ya que no aseguró que seguirá en su actual equipo.

Madrid sueña con Wirtz

Si hay jugador que Carlo Ancelotti quiere complementar con Jude Bellingham y compañía en la mitad de campo hacia adelante, ese es Florian Wirtz. Su juego y su destreza son aspectos que cumplen con los requisitos para ponerse la elástica merengue, pero hay temas contractuales por ver en tienda galáctica y si al final se logra su fichaje la próxima temporada.

Arsenal se entromete

Además, del Real Madrid, los ya conocidos Bayern Múnich y Liverpool no bajas las expectativas para quedarse con Wirtz, pero también hay otro club interesado y dispuesto a comprar su pase. Según cuenta ‘Sport Bild’, el Arsenal que entrena Mikel Arteta se coló en la lista para intentar fichar a Wirtz, lo cual le da un grado de intencionalidad importante.

El alemán y el Leverkusen

A sus 21 años, Florian Wirtz no solo es uno de los jugadores más codiciados de su posición, lo que ya ha hecho con Bayer Leverkusen marca un antecedente de consideración. En este tiempo, ya logró levantar la Bundesliga y la DFB-Pokal. Asimismo, fue capaz de anotar 47 goles y asistir en 51 oportunidades, y todo esto en 159 partidos.