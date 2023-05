Arteta y Odegaard usan sus 200M para triturar al Barça: adiós al fijo de De La Fuente y España

Lo bueno y lo malo para el fútbol español con un culebrón nuevo que emerge desde la iniciativa del Arsenal de poner cerca de 200 millones de euros en fichajes es que uno de sus más grandes talentos actuales, un fijo para Luis de la Fuente y España, puede ser el motor de un grande de la Premier League, pero a la vez este talento apuntaría a triunfar fuera de LaLiga, lo que, por extensión, fulminaría al Barça en una de sus grandes apuestas de futuro, todo ello por obra y gracia del equipo de Mikel Arteta y Martin Odegaard.

Llamado a ocupar un puesto en el 11 de La Roja

Y si hay dos caras de una moneda en este asunto para el fútbol español, de la que el Barça se lleva la peor parte, también la hay para la Real Sociedad, equipo propietario de Martin Zubimendi, objetivo prioritario de los gunners de cara al próximo mercado de fichajes, tal y como aseguran varias fuentes en Inglaterra y España. Bueno, porque el jugador dejará dinero en caja, pero malo porque la intención del equipo txurri-urdin era conservar al internacional español. Esto último, que puede suceder, será complicado si los londinenses llegan a San Sebastián con el dinero por delante.

Quizá no sea raro que dos de los tres objetivos para el mercado de Mikel Arteta sean talentos españoles; recordemos, además de Mason Mount, el técnico vasco quiere hacerse con Gabri Veiga y el citado Zubimendi. Evidentemente con el montante que parece va a invertir el equipo del Emirates le debería bastar para conseguirlo, sin embargo sería un nuevo episodio de fuga de talento de la liga española a la Premier League, la mejor y más poderosa liga del mundo.

Proyecto ganador y salto de calidad en el mejor ambiente

Ha sido el diario AS quien ha asegurado que la oferta del Arsenal por Zubimendi no solo existe sino que está cerca de hacerse efectiva de cara a la próxima campaña. De ser así, Zubimendi aceptaría una propuesta que le hará ponerse al frente de un equipo cargado de talento joven, que disputará la Champions League y que posee un estilo de juego que ni le es ajeno ni poco favorable. Ni que decir tiene que, ante los graves problemas financieros, el Barcelona no puede competir contra el Arsenal por el que, según apuntan informes del club culé, era el preferido para sustituir a Busquets en el futuro a largo plazo..