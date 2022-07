Asensio deja sitio al próximo fichaje de Florentino, OK de Ancelotti

Marco Asensio tiene es la clave del próximo fichaje del Real Madrid. Si el balear acaba saliendo en este mercado de fichajes a uno de los clubes que están interesados en él (Newcastle, AC. Milan y Liverpool), Florentino Pérez empezaría a trabajar en un sustituto para el ataque de Carlo Ancelotti, pero si ésta no llega a producirse, es muy probable que el presidente del conjunto blanco de por concluido el apartado de llegadas al Santiago Bernabéu, con la excepción de Mariano Díaz, ya que, con Jovic a punto de irse a la Fiorentina, el conjunto blanco se quedaría sin recambio para Benzema.

Así pues, Marco Asensio, cuyo contrato termina en junio de 2023, es la pieza clave para que hombre como Rafael Leão o Serge Gnabry, los futbolistas que más fuerte suenan para reforzar el ataque blanco, vistan la camiseta blanca el año que viene, y es que como ya se informó en Don Balón, Florentino Pérez no tiene la intención de fichar a nadie más arriba, si antes no sale alguien, y a día de hoy, el que más posibilidades tiene de hacerlo es el ex del Mallorca, ya que Vinicius, Benzema, Rodrygo y Hazard seguirán sí o sí el año que viene.

Marco Asensio sabe que su etapa en el Real Madrid podría estar cerca de terminar. Él mismo ha hecho publico su malestar con esta situación. La idea que tiene el jugador es renovar y quedar en el conjunto blanco, algo que Florentino Pérez no ve con malos ojos, pero el problema son las exigencias salariales que el balear está demandando, 6 millones de euros netos al año, y el presidente del club blanco no quiere llegar a esa cantidad.

Por eso, durante la rueda de prensa previa a los partidos que España disputó en el mes de junio correspondientes en la UEFA National League, el futbolista dijo lo siguiente:” Ya se verá lo que haré con mi futuro. ¿Renovar o irme del Real Madrid? Yo creo que hay tres posibilidades, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato”.

Él mismo es consciente de las dificultades que tiene de quedarse en el Real Madrid si no rebaja sus exigencias, pero la cosa no acaba ahí, ya que, el Newcastle, Liverpool y AC. Milan tampoco están dispuestos a aceptar sus altas pretensiones, por lo que su futuro a día de hoy es toda una incógnita. Veremos qué sucede con él, pero solo su salida provocaría que Florentino Pérez acudiera de nuevo al mercado de fichajes.