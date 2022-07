Asensio elige fuera del Madrid: se baja el sueldo, adiós de Carletto

El Real Madrid se siente incómodo con la situación de Marco Asensio y el futbolista no se encuentra nada a gusto en su actual relación con el club blanco. Todo se ha desencadenado en los últimos días tal y como venimos contando en Don Balón, el jugador mallorquín empieza a tener pie y medio fuera del Santiago Bernabéu y el jugador parece que ha elegido ya destino pese a que entran en conflicto varios intereses.

El contexto no es agradable para nadie. Marco Asensio ya sabe de primera mano, porque así se lo ha comentado Carlo Ancelotti en primera persona, que el técnico italiano no le asegura para esta temporada que viene un puesto de titular en el Real Madrid. El míster le ha expuesto al jugador que tiene mucha competencia por delante y que además Marco suele tener un rendimiento irregular por lo que no le garantiza ni mucho menos que vaya a ser siempre de la partida en el once inicial, aunque está claro que por su valía y su calidad a lo largo del curso tendrá sus oportunidades en cualquier competición.

Pero eso no le gusta a Asensio, que sabe que está en año de Mundial y que necesita exhibirse cada fin de semana para tratar de convencer a Luis Enrique de que le lleve a Qatar 2022. El Madrid no le ofrece la renovación al jugador, incapaz de aceptar este rol, por lo que Florentino Pérez sabe que tiene que venderlo pronto porque la próxima temporada finaliza contrato y podrá marcharse libre a coste cero. Aquí es donde entran varios clubes interesados en fichar al jugador.

La opción preferida de Marco Asensio es el AC Milan. El futbolista tiene a conocidos allí como Brahim Díaz y le gusta la idea de poder recalar en el campeón del Scudetto, pero se encuentra con que es el club que menos pagaría al Real Madrid por un traspaso, unos 15 millones de euros. También es quien menor sueldo ofrecería a Asensio, pero el balear está dispuesto a bajarse el sueldo para terminar jugando en San Siro tal y como apunta Tutto Mercato. Por otra parte están los equipos de la Premier League como el Arsenal, el Chelsea o el Newcastle que llegarían a pagar hasta unos 25 millones en traspaso y le ofrecerían una ficha más alta al jugador, pero Marco Asensio no tiene entre sus prioridades irse a Inglaterra.