Asensio marca el camino de una promesa: Florentino ilusionará al Bernabéu con una nueva estrella

El Real Madrid está convencido que no contará con Marco Asensio de cara a la próxima temporada. El conjunto de Chamartín da por perdido al balear, que ha vuelto a rechazar la propuesta de renovación del conjunto blanco para su continuidad. Ante tal situación, Ancelotti necesitará urgentemente un jugador de perfil similar que pueda ocupar el rol de Asensio, siendo el jugador número 12 y partiendo desde el banquillo para revolucionar los encuentros.

Ante tal situación, Florentino Pérez ya tendría elegido al jugador favorito para hacer las veces del mallorquín, ese no sería otro que Brahim Díaz, el joven español que hace dos años se fue cedido al Milán, conjunto donde ha crecido como futbolista y se ha convertido en uno de los mejores del equipo.

La llegada de Brahim no serán solamente alegrías, el que fuera canterano de Manchester City está acostumbrado a ser una pieza muy importante para los suyos, algo que no será igual en el Real Madrid, donde llegaría para pelear por un puesto ene once contra un Rodrygo que como hemos contado se encuentra en estado de gracia y será casi imposible alejarlo del once titular.

En este sentido, otra opción que se barajó en las oficinas del Santiago Bernabéu fue la de Takefusa Kubo, el japonés está brillando en la Real Sociedad de Imanol Alguacil y se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada. Sin embargo, como ya contamos en Don Balón, Florentino Pérez no está dispuesto a pagar 60 millones de euros por un jugador que ni siquiera llegaría para ser titular.

Así pues en el Real Madrid han reaccionado con velocidad ante la más que probable salida de Marco Asensio, ya que en cuestión de horas, Florentino ya tenía sobre la mesa el nombre del malagueño, que gracias a su gran rendimiento como rossoneri ha sido capaz de tomar el camino de vuelta a Chamartín, algo que no suele ocurrir en el Real Madrid, donde las oportunidades son muy escasas.