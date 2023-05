Sustituto de CR7, indigna al madridismo y puede ser una estrella de LaLiga y enemigo del Madrid

Algunos de los clubs que han estado y están tras la pista de Mariano Díaz son entidades que jugarán Champions League la temporada que viene, como el Sevilla, o en Europa, como el Betis o el Villarreal, y sin embargo el jugador no ha aportado en su larga estancia en el Madrid porque no contaba y porque no quiso salir cuando tuvo opciones de hacerlo. Ahora, a poco menos de un mes de arrancar el mercado de fichajes, el jugador puede ser un recurso estrella.

El Olympique de Lyon, en el recuerdo

Dicen en Madrid que Mariano tiene ofertas de Europa y que estas vienen dadas porque aún recuerdan su temporada de lujo en el Olympique de Lyon, donde fue un delantero de una enorme efectividad. De eso hace ya años, cinco concretamente, y en medio el jugador ha dejado ir años de fútbol que sin embargo pueden no pasarle factura ni en lo económico, donde ha ganado mucho dinero, ni en lo deportivo si, como parece, se lo rifan en el mercado.

Agente libre y salario a negociar

Evidentemente será complicado que ningún club vaya a pagarle al hispano-dominicano los 4,5 millones de euros limpios que percibe en el Madrid, pero se espera que solo en LaLiga haya varios clubs pujando por el jugador del Madrid, que, con 29 años y en estos cinco años en el Madrid, ha marcado en 84 partidos 12 goles y ha dado 3 asistencias, unos números muy alejados de lo que se esperaba de él: ni más ni menos que sustituir a CR7.

La peor temporada, el peor recurso

Recuerden que Mariano fue el recurso de Florentino Pérez en una de las peores temporadas en la historia del Madrid, la 18/19, la siguiente a la era Cristiano Ronaldo y en la que entró el punta como recurso de última hora en el mercado ante la grave falta de goles que se preveía en el club blanco. Tan mal fue la cosa que solo una temporada después obligó a un gasto masivo de más de 300 millones de euros invertidos en jugadores como Eden Hazard, Ferland Mendy, Eder Militao o el también infructuoso Luka Jovic. En definitiva, Mariano se va por la puerta de atrás porque acaba contrato y encima tiene pretendientes para incluso poder vengarse del Madrid, al que ha exprimido, la temporada que viene: uno de los peores fichajes de siempre.