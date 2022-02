Aubameyang encauza otro adiós galáctico en el Barça tras el de Dembélé

Si ya la situación de Memphis Depay en el FC Barcelona era crítica antes de la llegada de Pierre Emerick Aubameyang, ahora lo es mucho más tras la oficialización del fichaje de este. El exfutbolista del Arsenal ha sido uno de los grandes movimientos que ha realizado Joan Laporta en este mercado invernal y, aunque el neerlandés lo fue durante el último verano, todo parece encaminado para que el ariete referencial del equipo sea el goleador africano de 32 años.

Es más, tanta era la urgencia de Xavi por encontrar un ‘9’ de garantías en enero que incluso se barajó la opción de que Depay entrara en la operación por Álvaro Morata, pero esta posibilidad fue rechazada por la Juventus. No obstante, aunque el ofrecimiento de Memphis no fue suficiente para convencer al cuadro italiano, sí que ha servido para poner de manifiesto que Xavi no tiene confianza en el futbolista de 27 años, que llegó el verano pasado como la gran esperanza del club para hacer olvidar, en la medida de lo posible, a Leo Messi.

Ya en los últimos partidos ligueros que disputó el equipo, con Depay ya recuperado de su lesión, el atacante acaparó menos minutos de los esperados, inclusive en la Supercopa de España, por lo que la llegada de Aubameyang podría ser fulminante para tratar de recobrar el protagonismo acaparado durante los primeros meses de la campaña con Ronald Koeman al frente del vestuario y en los que pudo marcar los 8 goles en los que se ha estancado su casillero.

Depay tiene contrato con el Barça hasta 2023, pero cada vez son más los motivos que tiene el jugador para buscar un cambio de aires el próximo verano como la segunda salida galáctica en el equipo. Ousmane Dembélé, el gran protagonista del mercado invernal en Can Barça, abandonará el club el próximo 30 de junio salvo una sorpresa mayúscula en los meses venideros y Memphis Depay es el segundo de los futbolistas de renombre de la plantilla culé destinados a seguirle, especialmente si Aubameyang cumple con las expectativas depositadas en él por las altas esferas del club.