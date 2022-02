Aubameyang puede poner fin al sueño de Haaland: Raiola no perdona

Exista o no la cláusula que permite a Erling Haaland salir por una cifra que iría de los 75 a los 90 millones de euros este próximo verano, lo cierto es que la inversión del club que se haga con el noruego será en su primer año muy superior a esa cantidad, lo que en el Barcelona, con la llegada de Pierre Emerick Aubameyang, que rescindió su contrato con el Arsenal y ha fijado el nuevo con el Barça en un 6+12 meses, podría imposibilitar el sueño blaugrana.

Está claro que imposible en el fútbol no hay nada pero la precaria situación deportiva del Barça le ha obligado a gastar en enero todo lo que debería haber ahorrado para fichar al vikingo en verano, lo que ya de por sí dificulta el fichaje del punta noruego. Sin embargo hay más problemas. Está por ver hasta qué grado el fichaje del gabonés deja sin opciones de acercarse a Haaland a un Barça con overbooking en la zona de ataque y cuyo único referente que hará hueco con su salario en las arcas culés será Ousmane Dembélé.

Es verdad que con Luuk de Jong no se hará una apuesta y se irá y que la continuidad de Adama Traoré está sujeta a su rendimiento en estos meses de competición, pero las llegadas de Ferran Torres y Aubameyang, amén de los manidos casos de Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Clement Lenglet, Phillipe Coutinho, Frenkie de Jong y desde ahora Memphis Depay, cuya salida no está asegurada en ningún caso, ponen en serios apuros al club catalán cuando se trate de satisfacer las pretensiones de Haaland y Raiola, que serán millonarias.

Dando por buenas las informaciones de Express y Daily Mail, que la buena sintonía entre el agente italiano del futbolista del Dortmund y Laporta sean excelentes y que eso sitúe al Barça en cabeza de las opciones del noruego, después llegará el momento de la puja por el futbolista y es ahí donde las cuentas azulgranas no salen. Equipos como el Real Madrid, que por cierto no ha gastado ni un euro desde que fichara a Eduardo Camavinga, o potencias económicas como el City, el Chelsea o el PSG, que tampoco han gastado en enero, parecen mucho más capaces de satisfacer con sus proyectos al gigante escandinavo. Por otro lado, el Barça con todos estos fichajes ha querido cerrar una condición sin la cual no podrán optar a Haaland: clasificarse para Champions League, objetivo que tampoco está conseguido.