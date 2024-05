Aunque Bernardo Silva no fiche, el Barça ultima la gran alegría de 2024: top en la izquierda y cerca

Puede buscar mil formas y maneras el Manchester United de blanquear una imagen que está por los sueños, pero desde el absoluto fracaso deportivo de esta campaña, lo que incluye fichajes como Casemiro o más recientemente Mason Mount, y lo que arrastra este crack, la situación lleva a los diablos rojos a buscar una salida a un jugador de una enorme calidad, y hacerlo a un precio a la baja en el mercado de fichajes; es decir, oro puro para el Barça.

De deseado al deseable

En la Premier League la imagen de Mason Greenwood está muy deteriorada a raíz de aquella denuncia por violencia machista que después quedó disuelta, pero sobre la que ya se ha construido una imagen que en Inglaterra es casi imposible borrar, y toda vez que el United, su club propietario, tiene a su afición en contra de que el jugador inglés regrese a Old Trafford y, a la vez, sucede lo mismo con el resto de grandes equipos de Inglaterra, la salida parece clara: LaLiga. Al principio, en can Barça lo deseado era Bernardo Silva, pero su precio hace deseable a Greenwood.

Al respecto de ello, Ángel Torres presidente del Getafe, es decir, actual mandamás en el club en el que Greenwood ha resurgido, ha puesto la clave en cierta forma en favor del Barcelona. Por un lado, dijo a Marca que “si depende del chico y de los padres, va a continuar, el Manchester parece que lo quiere vender, pero yo creo que se va a quedar”, pero a la vez reconoció que “el Atlético no me ha preguntado, el único que me ha preguntado ha sido Laporta cuando estuvo aquí. Hablé con él y con Deco y me preguntaron porque les gusta el jugador”.

Se sabe pues que le United quiere quedarse con Greenwood pero la opinión pública de su país le va a obligar a renunciar a esa idea y, con poco mercado para un crack, el Barça tiene ante sí una oportunidad de oro. Cierto es que el inglés ha crecido desde la derecha, donde medra Yamal, pero Xavi bien puede cambiar de costado a este o al jovencísimo jugador británico. Queda camino para el fichaje, pero pinta bien en can Barça.