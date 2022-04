Bale no y Modric sí, pero con condiciones: Ancelotti está de acuerdo

Luca Modric, 36 años, el 9 de septiembre cumplirá 37 primaveras, o al menos eso pone en su DNI, porque en lo que respecta a su rendimiento en el terreno de juego, nada tiene que ver con lo que está reflejado en el carnet de identidad. Tiene la movilidad, la energía y el aguante de un joven de 18 años o quizás más teniendo en cuenta que juega 3 partidos por semanas. A estas alturas de su carrera, lo suyo sería pensar que su rendimiento poco a poco fuese disminuyendo, pero todo lo contrario. Es más, el Balón de Oro lo consiguió con 32, una auténtica barbaridad.

Por ello, el Real Madrid quiere renovarle. Desde un primer momento se sabía que el acuerdo entre ambas partes iba a ser rápido y sencillo, sin muchas complicaciones. El croata quiere seguir y Florentino Pérez desea mantenerlo:” ¿Mi renovación? Fácil, no tardamos ni dos minutos…”, apuntaba el mediocentro en enero. El único motivo por el que está a punto de finalizar la temporada y aún no se ha firmado contrato alguno es precisamente eso, que el curso aún no ha acabado, quedan aún dos títulos por decidirse y el conjunto blanco y el centrocampista no tienen prisa dada la voluntad de ambas partes de continuar juntos en el camino.

Pero parece que el acuerdo está más cerca que nunca, y según publica el Diario As, existe un preacuerdo con las siguientes condiciones: renovación hasta junio de 2023, prorrogable por un año más y cuando llegue el momento de su retirada, integrarse dentro del organigrama del Real Madrid. Mejor pacto imposible. De esta manera, Luca Modric podría llegar a cumplir su ansiado sueño de colgar las botas vestido de blanco, tal y como ha hecho publico en más de una ocasión.

Además de Modric, otros jugadores de la plantilla también terminan contrato en junio de 2022, pero la situación de Bale Isco, Marcelo o Antonio Blanco nada tiene que ver con la del croata que cuenta con la confianza de toda la parte alta del club, la afición y el vestuario. Pase lo que pase esta temporada con La Liga y la Champions League, todo apunta a que el año que viene el croata seguirá dando lecciones de fútbol en el Santiago Bernabéu, a diferencia de lo que ocurre con galés, quien tendrá que buscar un nuevo equipo el año que viene. Dos hombres muy importantes en la historia reciente del club en lo que a consecución de títulos se refiere, pero solo uno de ellos se queda.