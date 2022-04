El United fichó a Ten Hag y no a Pochettino por culpa del Real Madrid

Erik Ten Hag se ha convertido oficialmente en el nuevo entrenador del Manchester United para las próximas tres temporadas, es decir, hasta 2025, con opción a una más. Así pues, el neerlandés será quien sustituya a Ralf Rangnick y saque a flote a los Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y compañía. El técnico del Ajax aterriza en Old Trafford tras la negativa de la directiva de intentar la contratación de Mauricio Pochettino.

Según publica Daily Mail, la primera opción para el banquillo del Manchester United era la del actual técnico del PSG, Mauricio Pochettino, pero según este diario, los Diablos Rojos no se atrevieron a intentar su fichaje por miedo al Real Madrid. Tal y como recoge la noticia, cuando empezaron las negociaciones con Ten Hag, la incertidumbre en el banquillo del Real Madrid de Carlo Ancelotti era muy alta y de todos es sabido que los blancos llevan años interesados en el argentino.

Por ello, y como técnica de prevención, el Manchester United optó directamente por no intentar si quiera el fichaje de Pochettino e ir directamente a por Ten Hag. Así, en el caso de que la temporada no acabase como se esperaba para el Real Madrid y Florentino Pérez decidiera prescindir de él e ir a por el argentino, no tendría consecuencias para ellos.

Pero eso no parece que vaya a pasar porque Carlo Ancelotti mantiene ahora mismo al equipo con opción de ganar dos títulos, y uno de ellos con posibilidades muy bajas de poder perderlo. A faltar de 5 jornadas, el Real Madrid le saca 15 puntos al segundo clasificado, el FC. Barcelona (que podrían ser 12 si gana el partido que tiene aplazado contra el Rayo). Y en lo que respecta a la Champions League, al conjunto blanco le quedan solamente 3 partidos para levantar la 14ª Liga de Campeones, pero por delante tendrá la difícil tarea de vencer en Semifinales al finalista del año pasado junto al Chelsea, el Manchester City.

Así pues, y aunque a día de hoy las cosas estén mas claras y todo apunte a que el Real Madrid mantendrá al técnico italiano, un mes atrás no se veía todo con tanta nitidez y por ello el Manchester United no se arriesgó y fichó a Ten Hag. Veremos si acertó con la decisión o si por el contrario se equivocó.