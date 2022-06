Bale se va y deja su sitio a un amigo del Tottenham: Carletto acepta

Es cierto que el Real Madrid ha comunicado en sus círculos más íntimos que no tiene muchas ganas de buscar a un nuevo delantero este verano. Con el fracaso de Mbappé todavía en la memoria, considera que Karim Benzema es más que suficiente, junto con el acompañamiento de Vinicius, Rodrygo, Asensio y compañía, para afrontar otra temporada con garantías pero los blancos no van a dejar de mirar al mercado de fichajes así como así. De hecho, parece incluso que Florentino Pérez puede haber cambiado de parecer porque ha salido un jugoso nombre a la palestra relacionado con el conjunto blanco.

Se trata del surcoreano Heung-min Son. El talentoso jugador del Tottenham es, según el portal web 90min, una de las opciones que está sondeando Carlo Ancelotti para no quedarse sin recursos en el caso de que a Benzema le salpiquen las lesiones en algún momento del curso. Son, no obstante, no es un delantero centro al uso pese que a puede desempeñarse en todas las posiciones del ataque, sino que es más bien un perfil Vinicius o Rodrygo, ya que se encuentra a gusto acompañando a un delantero de referencia y jugando por la banda.

Son coincidió con Gareth Bale en su día en el regreso en calidad de cedido del galés a los Spurs, por lo que seguro que tiene referencias de primera mano de cómo es jugar en el Real Madrid y desde luego que sería el salto más importante hasta el momento en su carrera deportiva. El asiático está completamente asentado en el Tottenham y en la Premier League ya que lleva siete años ininterrumpidos dejando muy buenas sensaciones, y anteriormente llegó a militar en las filas del Bayer Leverkusen y del Hamburgo en la Bundesliga.

El atacante cuenta con contrato hasta el 2025 después de que la pasada campaña ampliara su vinculación por el Tottenham, por lo que a sus 29 años de edad tiene un contrato prácticamente para retirarse siendo jugador de los Spurs. Sin embargo, ahora puede abrirse una nueva opción en el horizonte y es muy difícil decirle que no al Real Madrid si Florentino Pérez pone una buena oferta económica sobre la mesa.