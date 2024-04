Baraja aprovecha el regalo del Barça por el Bernabéu: inédito, el culé ya advierte a Laporta y Xavi

En el fútbol las polémicas arbitrales han existido siempre y más allá de conspiraciones que bailen en según qué círculos de Madrid a Barcelona según transcurre una temporada -esta campaña le toca al Barça quejarse por su mala actuación en la liga, algo que no sucedió en la anterior, cuando ganaron la liga-, la realidad deportiva suele ser bastante justa y habitúa a poner a cada cual en su sitio según sus méritos, y si no que se lo digan al gran rival en estos momentos de los azulgrana, que no es el Real Madrid, sino el Girona.

Partido de alta intensidad y en casa, sonido de viento y alerta

Dicho lo anterior, harían bien Joan Laporta y Xavi Hernández en mirar en suelo propio sus defectos actuales (también, de cara a la campaña que viene) para afrontar de la mejor manera lo que queda de liga, que ni es poco ni sencillo. Para empezar el Valencia, que se está jugando estar en Europa la temporada que viene, visita Montjuic este próximo lunes (21.00, hora española) con los culés a solo dos puntos (por encima, 70) de un cuadro gerundense que les espera en Montilivi el siguiente sábado, día 4 de mayo.

Es decir, tras la derrota blaugrana en el Clásico del Bernabéu, el Barça solo le saca dos puntos a un Girona (68) que si gana en Las Palmas, equipo que ha bajado su rendimiento debido en parte a que no se juega nada, se situará provisionalmente un punto por encima del Barcelona en la tabla, como decimos con el duelo directo entre equipos catalanes a la vuelta de la esquina. Y pensarán, perdida LaLiga, ¿qué más le da al Barça ser segundo o tercero? Nada más lejos de la realidad, hay un peligro enorme y sonrojante que ya acecha al Barcelona y que seguramente de consumarse no se le perdonará a Laporta y Xavi, arquitectos de este equipo.

Y es que, si el Girona consigue la machada de acabar por delante del FC Barcelona en la liga, serán ellos y no los azulgranas quienes se ganen el derecho a jugar la Supercopa de España, lo que sería deportiva y económicamente un golpe durísimo no solo a esta temporada sino a la planificación y expectativas de la siguiente en can Barça. O lo que es lo mismo, el Valencia CF del Pipo Baraja, que sabe de ese peligro y del ruido que hay en Barcelona con el Real Madrid, quiere pescar en río revuelto y de paso e indirectamente hacerles un favor a los pupilos de Míchel; y esto, más allá de confabulaciones, es una realidad.