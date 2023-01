Barcelona e Inter negocian el intercambio para el relevo de Busquets

Como ya hemos contado en Don Balón, el Barça está buscando de manera urgente un relevo de garantías para Sergio Busquets, quien podría estar viviendo sus últimos días vistiendo la elástica blaugrana. En este sentido, los culés ya han rastreado el mercado en busca de jugadores de calidad para ocupar el hueco que dejará el legendario pivote blaugrana. El último nombre en salir a la palestra ha sido el de Brozovic, del Inter de Milán.

Laporta, consciente de la precaria economía culé, debe idear tácticas poco habituales para abordar la contratación de futbolistas de alto nivel. En este caso, según cuenta el periodista Gerard Romero, Barça e Inter estarían en contacto para idear una fórmula que mande a Franck Kessié al conjunto italiano y a Marcelo Brozovic al Camp Nou.

Según el mismo Gerard Romero, en las oficinas culés verían esta operación como un éxito rotundo, pues como ya hemos contado, tendrían en sus manos al relevo ideal para Sergio Busquets.

Además, cabe añadir que el pobre rendimiento ofrecido por Kessié en la primera mitad de temporada ayuda a la directiva blaugrana a tomar esta decisión. Los datos del jugador de Costa de Marfil hablan por ellos mismos: Solamente ha disputado el 17% de los minutos en liga y ni ha marcado ni asistido en ninguno de los 8 partidos ligueros del Barcelona. Además, su perfil no encaja de ninguna forma con el estilo que quiere imponer Xavi, pues sus evidentes limitaciones técnicas no permiten que sea un jugador importante en Can Barça.

El cartel de Kessié en Italia sigue siendo muy bueno, dejó un rendimiento excelente tanto en el Atalanta como en el AC Milán, donde sí que podía explotar sus virtudes como centrocampista llegador, algo que no ha podido hacer en el juego posicional del Barça.

Por su parte, Brozovic es de un perfil más Barça, el croata tiene muy buenas capacidades tanto defensivas como ofensivas, especialmente en la distribución de balón. Además, a diferencia de Busquets, posee un gran disparo lejano, un arma que escasea en el Camp Nou.

Así pues, en Barcelona están encantados con la propuesta de intercambio que han recibido. Ahora faltaría ver si los blaugranas deberán aportar algo de dinero para poder formalizar el intercambio.