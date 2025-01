Barça y Madrid se pelean por el fichaje de Álvaro Carreras, el Benfica pone precio

El FC Barcelona y el Real Madrid han puesto sus ojos en un prometedor jugador. Se trata de Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Benfica, quien está brillando en la temporada actual. Con tan solo 21 años, el joven defensa ha demostrado una gran capacidad en ambos aspectos del juego: defensiva y ofensiva. Su rendimiento ha llamado la atención de los dos grandes clubes españoles, que ahora luchan por su fichaje.

En la presente campaña, Carreras ha sido clave en el esquema del Benfica, sumando dos goles y dos asistencias en 24 partidos. Su destacada participación en la Liga de Campeones, especialmente en el enfrentamiento contra el Barcelona, le permitió dar un salto en su proyección internacional. Frente al Barça, demostró su calidad, lo que consolidó su reputación y lo hizo más atractivo para los grandes clubes.

La puja por Álvaro Carreras tiene un precio claro: 18 millones de euros. Esta cifra se debe a una cláusula de recompra que el Manchester United, su antiguo club, posee sobre el jugador. Aunque el Manchester United tiene la opción de repescarlo, parece poco probable que lo haga. Esto deja vía libre al Benfica para negociar con otros equipos interesados, y tanto el Barça como el Madrid ya conocen el costo exacto.

Carreras no solo se distingue por su capacidad ofensiva, sino también por su solidez defensiva, su velocidad y su polivalencia. Estas características lo convierten en un lateral moderno, ideal para los dos gigantes del fútbol español. Además, su juventud le da un enorme potencial de crecimiento, lo que lo convierte en una opción a largo plazo para reforzar la defensa.

