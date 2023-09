Bartomeu, Griezmann y Luis Suárez vuelven para atormentar a Laporta y Xavi con su nueva estrella

El tránsito entre el Barcelona y el Atlético de Madrid ha solido ser en los últimos tiempos muy satisfactorio para los segundos, con compras y devoluciones muy beneficiosas para los intereses de los colchoneros, y estos negocios llegan incluso a la época de Josep María Bartomeu, donde, entre otras cosas, se realizó un pago millonario al club colchonero por Antoine Griezmann, que regresaría poco después al Metropolitano. Pues bien, tales ecos tocan de cerca la situación de João Félix en el gigante de LaLiga.

Dos jugadores aprovechados en el Manzanares

Griezmann ha sido de los mejores del Atlético de Madrid durante sus dos etapas vestido de rojiblanco, que es justo todo lo contrario que pueden decir en can Barça del francés, el cual no solo costó más de 120 millones de euros a las arcas culés, sino que volvió a Madrid sin que se recuperara por parte azulgrana algo ni remotamente parecido a lo invertido. Una ruina. Y también le fue muy bien al Atleti y a Simeone con Luis Suárez, que llegó gratis al Atlético y le dio una liga.

Estrella que se revaloriza

Y a estos dos jugadores hay que ponerles la misma etiqueta que a João Félix, actual jugador del Barça que milita a las órdenes de Xavi Hernández en calidad de cedido, algo que, lejos de lo que pueda parecer, favorece y mucho al Atlético de Madrid y hace correr un riesgo al Barça. Y es que la llegada del portugués a Barcelona extiende la vinculación del jugador con la entidad madrileña, que lo quería fuera y logra que en Barcelona se revalorice.

Para el Barça esta cesión supone sumar talento a su disciplina en la 23/24 pero también quita minutos y proyección a otros jugadores, lo que no repercutirá en una continuidad del jugador en el proyecto a no ser que el Barça pague al Atlético lo que estos pedirán en el mercado por él, una cifra que no bajará de los 100 millones de euros. Hoy por hoy esa cantidad es inasumible para el Barça, de modo que el Atleti, si João rinde a buen nivel, mirará a la Premier League para hacer caja. Recapitulando, el Barça gana al tener a João esta temporada, pero su inclusión quita y quitará minutos a recursos que sí son propios de los culés (sin ir más lejos con incidencia directa en Yamal, Gavi o Gundogan) y lo hace sin tener la seguridad de que lo suyo vaya para largo.