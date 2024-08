Bayern Múnich le da la patada y Hansi Flick se lo pide a Joan Laporta si no llega Nico Williams

El Bayern Múnich ha desembolsado una buena cantidad de dinero en refuerzos este verano y ahora necesita hacer caja para equilibrar las cuentas. Aunque el club bávaro aún no ha aplicado la regla de "dejar salir antes de fichar", está en busca de movimientos en el mercado de salidas antes de que cierre la ventana de transferencias.

Varios jugadores fueron puestos en el escaparate, algunos de ellos han sido piezas clave en los últimos años. Entre ellos, el nombre que más resuena es el de Kingsley Coman, quien está en la rampa de salida.

Según Sky Sport Alemania, el Bayern no tiene en sus planes a Coman para la temporada 2024/25. No solo están abiertos a escuchar ofertas por él, sino que también están considerando la posibilidad de una cesión, ya sea con obligación de compra o sin ella. La ficha de Coman, que no es precisamente baja desde su renovación en 2022, es un factor a tener en cuenta, y el club podría estar dispuesto a desprenderse de su sueldo para aligerar la carga financiera.

Coman tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027, pero su rol en el equipo disminuyó en los últimos tiempos. De ser un titular indiscutible, pasó a jugar solo 27 partidos la temporada pasada, debido a varias lesiones. Aunque todavía tiene tiempo para recuperar su mejor nivel, es posible que no lo haga vistiendo la camiseta del Bayern.

As we've mentioned, Hansi Flick wants to bring Kingsley Coman to Barcelona. Bayern is open to selling at a reasonable price. The only issue, like with Kimmich, is the wages. pic.twitter.com/O7IEefkAp2