Benzema confirma los peores presagios en el Madrid y aterra a Carletto

El Real Madrid finalizó la noche de ayer con un motivo de felicidad muy claro tras haber ganado la Supercopa de Europa. Los blancos derrotaron al Eintracht de Frankfurt en un partido que los de ‘Carletto’, salvo bajones puntuales, dominaron de principio a fin, pero, no obstante, del encuentro se puede extraer una conclusión muy preocupante para el equipo: Karim Benzema no parece estar en su mejor momento de forma.

Puede que se trate de algo puntual o no, pero el delantero francés no estuvo todo lo fino que muchos esperaban de él, a pesar del gol que anotó en la segunda mitad, y esto ya supone de por sí un motivo aterrador atendiendo a la importancia que tuvieron sus registros goleadores en el último curso. Pero eso no es todo ya que Ancelotti, a día de hoy, no cuenta con una alternativa de garantías para el francés, quien tendrá que dosificar sus minutos con bastante asiduidad para no acusar el exceso de fatiga, algo que repercutiría notablemente en su rendimiento.

Esto no supondría un problema si tenemos en cuenta que el mercado veraniego aún tiene 20 días por delante para realizar incorporaciones, pero Mariano Díaz no quiere salir del club si no mantiene su salario actual y la presencia del dominicano dificulta mucho la llegada de otro jugador.

A decir verdad, pocos se esperaban en el Real Madrid que el nivel de Benzema en el primer compromiso importante del equipo esta temporada generara algunas dudas, dudas fruto de su avanzada edad, por lo que Florentino Pérez ahora comenzará una carrera a contrarreloj a sabiendas de que no contar con un plan B al ariete galo podría tener consecuencias fatales para el proyecto blanco.

A colación de esto, cabe señalar que, aunque la postura de Mariano dificulta al club realizar otro fichaje para la delantera, hay varios futbolistas que la directiva tiene en nómina para tratar de cerra su incorporación en los días que restan de mercado veraniego: Raúl de Tomás, Amine Gouiri y Edin Dzeko, los hombres que cuentan con más opciones para ser ese suplente de garantías para Karim, quien no se mostró tan diferencial como acostumbró durante todo el curso pasado y quien manifestó grandes signos de cansancio en el tramo final del encuentro.