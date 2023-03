Benzema pierde con Haaland y Mbappé, Endrick es olvidado y el Bernabéu moviliza un giro histórico

Cuando sonó Kylian Mbappé para el Real Madrid, cuando el mismo crack de Bondy pidió salir del PSG mediante el pago del Real Madrid de 200 millones de euros, Florentino Pérez pretendía unir al 10 de les bleus con su gran estrella durante los últimos años, Karim Benzema. El intento, ahora casi extinto, del club blanco por Haaland fue en la misma dirección, sin embargo ahora el caso Jude Bellingham se ve coartado por el mismo 9 blanco, que obliga a un viraje.

La tesitura es compleja

Que las lesiones y el descenso de cara a gol de Karim Benzema coincidan con sus 35 años es un hecho alarmante para el Real Madrid, que Endrick solo sea una promesa lejana y Mariano la única alternativa como delantero centro es una urgencia histórica. Decimos histórica porque cuando el Madrid se ha visto cercado por los resultados y una plantilla corta, como es el caso, normalmente Florentino Pérez ha reaccionado con fichajes poderosos, de esos que quedan marcados en la historia blanca. Ahora es el momento de algo de eso.

Bellingham ¿sí o no?

Se cree que ese desembolso serio puede ser Jude Bellingham, donde incluso se especula con una cifra que iría de los 130 a los 150 millones de euros. A nosotros, como a ciertos sectores del Madrid, nos parece excesiva esta cantidad por el jugador inglés, pero es que además el madridismo y ya el mismo club se preguntan si no es más necesario que ese desembolso vaya dirigido a un nueve, uno que pueda jubilar a Benzema.

Problema

El problema en este asunto es que el Madrid va a renovar al francés y, a la vez, sabe que el galo no puede ser cabeza de cartel toda una temporada, la 23/24, de modo que necesitan un recambio, pero, ¿cuál? Si dos de los nombres que se manejan, Harry Kane o Victor Osimhen fueran fichados, el Madrid no tendría margen para sentarlos tras gastar de 100 a más millones, lo que equivale a relegar a Benzema; entonces, ¿qué hacer? Esa esa la tesitura. El Madrid necesita un 9 más que ‘un Bellingham’ pero no quieren finiquitar a Benzema tan rápido…