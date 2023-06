Benzema se la juega a Florentino y Ancelotti, adiós ante el Athletic por CR7 y Messi ¿Y ahora qué?

Para Karim Benzema todo se ha precipitado de tal forma que no ha tenido tiempo de relajarse y tomarse un último año de reflexión, simplemente los acontecimientos lo han atropellado y llevado por un destino que no tenía en mente y que ahora, en unos meses, se ha tornado en realidad. Se va del Real Madrid tras un año muy irregular, con un contrato de locos bajo el brazo y a una liga en la que competirá contra Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Temporada de altibajos y espadazo final

Tras conquistar todo lo posible en el mundo la temporada pasada, también la actual, a título individual y colectivo a nivel de clubs, Benzema ha vivido una 22/23 complicada. Lo primero de todo, se ha lesionado mucho más y sus ausencias se han notado. Por otro lado, cuando ha estado no ha sido tan decisivo, ni en goles y asistencias ni en prestaciones, siendo especialmente acuciado su descenso en el tramo decisivo, donde fue por momentos inoperante. Por último, además de la oferta económica irrechazable de los saudíes a sus 35 años, que serán 36 en septiembre, se unen las críticas, feroces por su mala campaña. Con todo ese caldo de cultivo, uno de los mejores jugadores de la historia del Madrid se marcha y lo hace un poco por la puerta de atrás, con un Balón de Oro bajo el brazo y como capitán, aunque dejando un hueco abismal en el ataque.

Su destino, el Al-Ittihad

Si Leo Messi ha elegido el suyo, el Al-Hilal, el equipo más laureado de Arabia Saudí, con 18 títulos, Benzema se va al segundo conjunto histórico en palmarés, el Al-Ittihad, con 9 títulos. Cristiano Ronaldo está en el Al-Nassr, también con nueve títulos, aunque sin la antigüedad del futuro conjunto del francés, que data de 1927. Pues bien, todo ello está hecho para el francés, como anunció Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro de deportes, que lo dejó a falta de flecos, como lo de Leo Messi, “esperad a que los clubs lo anuncien oficialmente”. Benzema cobrará alrededor de 100 millones de euros limpios por temporada hasta un total de dos campañas; algo simplemente inasumible para el fútbol europeo.

Ancelotti dijo no hace tanto tiempo, en conexión con Florentino, que Benzema sería el 9 en la 23/24 y no será así, el tortazo es mayúsculo en Chamartín. Los blancos tendrán que fichar con urgencia y una estrella y lo peor para ellos es que ante el Athletic habrá más despedidas y no todas deseadas.