Benzema, Vinicius y Mendy, los 3 problemas de Ancelotti tras el parón

Carlo Ancelotti tendrá una dura tarea por delante esta semana tras el parón de selecciones con 3 jugadores en especial: Benzema, Vinicius Jr y Mendy. Los dos jugadores franceses cayeron lesionados el lunes 14 de marzo en el partido ante el R.C.D. Mallorca y no pudieron disputar el encuentro ante el FC. Barcelona el pasado domingo en el Santiago Bernabéu en el que el equipo madridista echó en falta tanto al delantero como al lateral izquierdo.

Parece que ambos jugadores se han recuperado de sus respectivas lesiones y en principio no habría ningún problema para que los dos jugasen el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos, pero Ancelotti ha de ser precavido, y más teniendo en cuenta que 4 días después el conjunto madridista se medirá al Chelsea en Stamford Bridge, por ello el técnico italiano tendrá que decidir si arriesga a sus futbolistas o no.

‘Carletto’ siempre ha sido partidario de no arriesgar con los jugadores, tal y como demostró el finde pasado con Benzema en el clásico. No estaba al 100% y no jugó, y ahora tendrá que andarse con cuidado si no quiere que el francés tenga una recaía y le pierda para la eliminatoria de los cuartos de final ante el Chelsea. Con Mendy lo mismo. Está claro que para los partidos importantes Ancelotti no cuenta con Marcelo y Nacho siempre es un seguro en caso de necesidad, pero arriesgar con el lateral en Balaídos y perderle para La Liga de Campeones, por mucho que el canterano cumpla, es un riesgo.

Por otro lado, Vinicius Junior ya ha vuelto de su parón de selección con la Canarinha, no disputará el segundo partido ante Bolivia y ya se encuentra a las órdenes del técnico italiano. Al igual que sucedió con el anterior compromiso internacional del brasileño, que aterrizó justo para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey, donde el Real Madrid quedó eliminado ante el Athletic de Bilbao, Ancelotti tiene que cuidar el cansancio de su jugador, por mucho que tenga 20 años, las piernas tienen un límite, y desde el mes de diciembre Vinicius Junior ha dado un bajón, no se le nota tan fresco y el conjunto blanco le necesita. Por ello, ‘Carletto’ deberá decidir si darle o no descanso el próximo sábado y tenerle más descansado para la cita del miércoles ante el Chelsea.

Tres decisiones muy difíciles de tomar, y más ahora teniendo en cuenta la derrota ante el FC. Barcelona que le acerca a 12 puntos de los madridistas, con un partido menos, que de ganar los situaría a 9 puntos. El Madrid no puede despistarse.