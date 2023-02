Bestial interés exprés de Xavi y el Barça: campeón del mundo con Enzo Fernández, por 55M

Hemos venido contando que Xavi Hernández, aun estando muy contento con el rendimiento de su plantilla y sus jugadores, como no puede ser menos, es ambicioso, mira más allá y quiere un bloque aún más duro y consistente, capaz de afrontar cualquier posible contratiempo, y eso pasa por disponer de al menos dos jugadores de calidad, especialistas, en cada posición del equipo; lo que nos lleva al problema del lateral derecho y a un golpe a LaLiga.

Informan en el diario Sport que el gran tapado del Barça en esa parcela podría ser Juan Foyth, internacional con la Argentina campeona del mundo de los Enzo Fernández y Leo Messi en el pasado Mundial de Qatar y actual jugador del Villarreal, precisamente el último rival liguero de los blaugranas (que vencieron en La Cerámica 0-1). Sobre ello, el mass media analiza el déficit que siente el entrenador en ese costado y las posibilidades que arroja Foyth, aunque también pone de manifiesto que la operación sería bastante complicada.

Básicamente porque el Submarino Amarillo no renuncia a su jugador y remite a cualquier club que lo quiera -los hay del entorno Champions League- a su cláusula de rescisión, que no está precisamente al alcance del Barça del déficit salarial: 55 millones de euros. La cifra, que para el Villarreal no solo es la justa y pertinente, sino la verdadera, es decir, lo que cuesta el lateral, es innegociable. Dicho esto, el fichaje parece poco menos que bastante complicado.

Pesa en este interés del Barça lo que pueda desear el jugador, que ya les adelantamos que no está muy entusiasmado debido a la figura de Jules Koundé, el cual parece el claro titular de Xavi, pero es que además Joan Laporta no está dispuesto a gastarse 55 kilos por un suplente. Asimismo, pese a que le gusta a Xavi, el Barça choca con su situación contractual, que tiene vigor hasta junio de 2026.

De modo que, recapitulando, hay que decir que el Barça se interesa por Foyth, pero lo tiene complicado salvo un giro radical (ya sea por iniciativa del futbolista u oferta mareante culé) en su situación el próximo mercado veraniego.