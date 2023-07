Bochorno histórico: desespera a Xavi y Laporta por su bajo rendimiento y al Barça le costará 40M más

Joan Laporta y Xavi Hernández tienen claros cuáles son los futbolistas con los que el técnico blaugrana no quiere contar en la próxima temporada y los cuales, con sus respectivas salidas del club, permitirían rescatar una cantidad sustancial de millones para poder subsanar parcialmente la crisis y llevar a cabo nuevos movimientos en el mercado.

Eso sí, el problema con Ferran Torres trasciende mucho más del mero hecho de que el futbolista español no quiera dejar el equipo. A pesar de que con Xavi no ha sido protagonista en las últimas campañas por su bajo rendimiento, el valenciano tiene contrato en vigor con el club y no está abierto a salir de la Ciudad Condal este verano a sabiendas de que esa es la intención de la directiva.

Pero ojo, el problema va mucho más allá. Recordemos que Ferran Torres llegó al Barça procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros, pero a día de hoy, 18 de julio, el club catalán todavía no ha costeado este negocio en su totalidad. Según informa Sport, Joan Laporta aún debe abonar a los skyblues 34 millones de libras, o lo que es lo mismo, casi 40 millones de euros, una cantidad que, a tenor de la situación financiera blaugrana, podría saldarse con la salida de algún futbolista de la plantilla que sí esté abierto a dejar atrás su etapa en la Ciudad Condal.

Este informe confirma que hasta el día de hoy los culés solo pagaron la primera cuota del traspaso, 12 kilos, y pactaron abonar los restantes en 18 meses (hasta julio de 2023), pero hasta ahora no hay respuesta del club en este sentido.

Poniendo en contexto la deuda que aún tiene que saldar el Barça por el fichaje de Ferran Torres, este movimiento se puede catalogar actualmente como uno de los grandes fracasos de Laporta como presidente de la entidad -en sus dos etapas- ya que, tras gastarse más de 55 millones en el futbolista de 23 años, es muy poco el rédito obtenido por ello: 14 goles y 12 asistencias en 71 encuentros oficiales disputados con la indumentaria blaugrana.