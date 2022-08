Bombazo de Cavani: sabe dónde jugará, en Argentina y Uruguay alucinan

Ya tiene 35 años y el Mundial de Qatar está condicionando enormemente la que probablemente sea la última gran decisión sobre su futuro deportivo como jugador. Edinson Cavani aún no se ha vinculado a ningún club a pesar de que le han llovido las ofertas desde que dejó el Manchester United el pasado 30 de junio y ahora, cuando todo parecía encaminado para que Boca Juniors atara su incorporación, el veterano jugador ha realizado una confesión que ha sorprendido mucho tanto en Argentina como en Uruguay, dos países donde hay varios clubs interesados en el futbolista: seguirá en Europa, como mínimo, una campaña más.

Según hemos podido conocer en Don Balón, el delantero ya le ha comunicado a Boca que dará prioridad a clubs europeos por dos motivos diferenciados: por un lado, cuestiones familiares y, por otra parte, el Mundial de Qatar.

Cavani sabe que su estado competitivo no es el mejor y, aunque su presencia en la cita no admite ningún tipo de duda ya que junto a Luis Suárez es la gran referencia del combinado charrúa, quiere llegar en las mejores condiciones posibles, algo que no ocurrirá si deja atrás Europa para militar en una liga de menor entidad como sucedería en Argentina o en Uruguay.

Pero eso no es todo, ya que, puesto a ser sincero, algunos medios han filtrado el deseo de Cavani de aterrizar en LaLiga, donde hay varios equipos que, en mayor o menor grado, han abierto la posibilidad de incorporarle. Es cierto que el salario que desea recibir el atacante, 3 millones netos anuales, supone una traba para facilitar su llegada a España, pero si reconsidera esta estas exigencias tendrá muchas papeletas para protagonizar uno de los bombazos del campeonato.

Aparentemente, la del Atlético de Madrid podría ser la oferta más atractiva, pero el delantero sabe que en el Metropolitano se cruzaría con una competencia que podría privarle de disfrutar de los minutos deseados, algo que invita a pensar que aceptará otra opción de futuro -si finalmente esta se produce- de menor calibre, pero que le garantice ese protagonismo: Rayo Vallecano, Real Valladolid, Villarreal y Real Sociedad son los equipos que han mostrado cierto interés en ficharle, el tiempo dirá si alguno lo hace oficial.