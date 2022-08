Bombazo de Florentino: mira al amigo de Messi y enfurece a Al-Khelaïfi

El cambio de planes en el Real Madrid puede ser total. La estrategia a seguir por Florentino Pérez que hemos venido contando en Don Balón, la de fichar a un delantero joven, con proyección de futuro y a un bajo coste, está a punto de estallar por los aires y de dar un giro absoluto. La opción de reforzar al equipo con otro atacante parecía además plausible tan solo si terminaba saliendo un jugador más de entre los tres señalados que eran Mariano, Marco Asensio y Ceballos, también puede cambiar según las últimas informaciones que están saliendo a la luz.

Dice la página web especializada 90min que ahora es Mauro Icardi el que ha pasado a estar en el radar del Real Madrid como opción para reforzar el ataque. El perfil del jugador argentino es todo lo contrario a lo que se venía hablando en los últimos tiempos ya que se trata de un futbolista sobradamente experimentado, que casi roza la treintena y que tiene ya un nulo margen de mejora después de una dilatada carrera. Icardi pertenece actualmente a la disciplina del París Saint Germain pero en los últimos años ha visto reducida su participación de forma exagerada ante la explosión de Mbappé y los fichajes de Neymar y de Leo Messi, por lo que tanto el club como el futbolista están buscando una salida.

Sin embargo, la opción del Real Madrid tampoco termina de encajar demasiado con lo que está buscando el compatriota de Leo Messi ya que pretende huir del PSG para ser titular en otro equipo, y eso en el conjunto blanco no lo va a encontrar. Para Carlo Ancelotti no hay negociación posible, Karim Benzema es el titular indiscutible y de ahí no se va a mover, por lo que Icardi tan sólo sería un relevo para el futbolista francés.

Además, a Mauro Icardi le restan todavía dos años más de contrato en el París Saint Germain y aunque Al-Khelaïfi está deseando quitárselo de encima, a buen seguro que no va a regalarlo y mucho menos a un rival directo y contra el que quiere vengarse tras su eliminación de la pasada Champions League como es el Real Madrid.