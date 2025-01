Brilló en el partido de Champions contra el Barça y Laporta lo quiere fichar

El FC Barcelona tiene como prioridad fortalecer su lateral izquierdo. Aunque Alejandro Balde atraviesa un gran momento, su desgaste físico y la necesidad de mayor profundidad en la plantilla hacen que el club busque alternativas para competir en todos los frentes la próxima temporada.

Uno de los nombres que ha llamado la atención del Barça es Álvaro Carreras, joven defensor español del Benfica. Su brillante actuación en el reciente partido de Champions League ante el equipo blaugrana lo ha colocado como uno de los principales candidatos para reforzar la posición.

Con tan solo 21 años, Álvaro Carreras se ha consolidado como una de las piezas clave del Benfica. Desde su llegada procedente del Manchester United, el defensor ha mostrado calidad, disciplina táctica y gran proyección ofensiva, características que encajan en el estilo de juego del Barcelona.

El interés del Barça no es exclusivo. Clubes como el Atlético de Madrid, la Juventus y el propio Manchester United también siguen de cerca al jugador. Sin embargo, el precio del traspaso, tasado en 50 millones de euros por el Benfica, representa un desafío para las finanzas del club catalán.

Además del interés por Carreras, el Barça evalúa otras opciones dentro de su plantilla. Alex Valle, cedido al Celtic, podría regresar el próximo verano, pero su futuro es incierto, ya que se rumorea una posible cesión al Como. Por otro lado, Gerard Martín, del Barça Atlético, ha tenido algunas oportunidades esta temporada, aunque no parece ser una solución definitiva para la primera plantilla.

