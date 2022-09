Busquets alarma a Xavi y asoma fichaje de relumbrón: Guardiola en vilo

La tormenta no cesa en el seno del Barcelona, y tras las malas noticias que llegan en cuanto a jugadores lesionados con sus selecciones, un nuevo frente se ha abierto en materia de futuro de uno de sus hombres fuertes del vestuario. La incertidumbre con Sergio Busquets aumenta al terminar contrato la temporada que viene, y según cuenta fichajes.net, uno de los sueños de Xavi para reemplazar a tan relevante futbolista es el fichaje de Rodri del Manchester City. La noticia ha saltado como la espuma y Guardiola ve con preocupación como uno de sus hombres de confianza puede ser el objetivo número uno para la medular del conjunto azulgrana. Posibilidad que se une a la de que Bernardo Silva también acabe siendo tentado por un Barça que ya afirmó estar tras él.

La situación de Busquets parecía ser de las que menos quebraderos de cabeza iban a suponer en el Camp Nou, pero Xavi empieza a ver que todo puede pasar con respecto a su líder en el centro del campo y quiere blindarse con el mejor recambio posible. El de La Badía compareció en la rueda de prensa previa al partido de España ante Suiza y no cerró las puertas a nada sobre este tema: "No te puedo decir nada porque no hay nada. Me ha parecido nada por todos los rumores que han aparecido. No hay nada oficial. Veré como voy en lo que va de temporada. No hay nada. Quiero disfrutar y luego veré. Está claro que no tengo 20 años. A priori es mi último año de contrato, pero se han hecho oficiales cosas que son falsas", señaló.

Lo cierto es que Rodri encajaría a la perfección en el esquema del conjunto azulgrana, pues ya en la Selección cumple de maravilla cuando le toca sustituir a Busquets como pivote del equipo.

Una opción, que sin embargo se antoja muy complicada para el Barcelona dada la importancia del español para el Manchester City, que no pondría nada fácil su marcha. Un sueño difícil, pero no imposible para los culés en su deseo de seguir formando un bloque que le permita volver a ganar títulos.