Busquets, Jordi Alba y Piqué dan la espalda al Barça: 'no' a Laporta

La Liga, de la mano de Javier Tebas, ha impuesto un control muy férreo sobre las acciones económicas del FC. Barcelona tanto en el apartado de traspasos como en el límite salarial, sobre todo en este segundo apartado. Tal y como publicábamos en Don Balón, la actual situación le obliga al Barça a vender 4€ por cada euro que quiera gastar. Es decir, que si quiere traer a Lewandowski por 40 millones de euros, antes tendría que obtener 160 millones de euros, ya sea a través de la venta de jugadores o con acuerdos con CVC o Spotify.

Y es que su actual masa salarial es inmensa, y es que, tal y como Eduard Romeu afirmaba ayer:” Nuestra masa salarial es de 560 millones de euros, el doble que la del Bayern de Múnich”. Y eso teniendo en cuenta que hay varios jugadores de la plantilla como Sergio Busquets, Jordi Alba o Piqué, cuyas fichas eran de las más alta del club, que se han reducido el sueldo ya en dos ocasiones. Su idea es llegar a alcanzar la masa salarial del Real Madrid, que actualmente se sitúa en torno a los 400 millones de euros, así lo afirmaba el propio presidente del club Joan Laporta.

Para ello, la estrategia del presidente, tal y como publica Sport, era volver a pedir a la plantilla una nueva rebaja salarial para antes del 30 de junio que sirviera para que los controles y las exigencias de La Liga Santander se redujeran y así no tener que ingresar antes 4€ por cada euro que quiera gastar. Pero, para sorpresa del club, los capitanes del equipo Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba se han negado en rotundo a aceptar una nueva rebaja.

Según Sport, los jugadores consideran que ellos ya se han reducido el sueldo dos meses para ayudar al club, mientras que otros integrantes de la plantilla no lo ha hecho en ninguna ocasión, por lo que, se niegan, le dan la espalda esta tercera vez. Un duro golpe para Joan Laporta y para el Barça en general quien a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado hasta ahora para mejorar su situación económica, no parecen suficientes para poder realizar grandes inversiones este verano, las cuales, necesitan, si no quieren quedarse atrás en su eterna lucha con el Real Madrid.