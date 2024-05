Cabreo de Xavi: la verdad salpica a Laporta, engulle a João y Vitor Roque ¡y solo acaba de empezar!

Los errores cometidos por el Barça de esta campaña, que en materia de fichajes atribuye Xavi Hernández en su totalidad a Deco, director deportivo, y Joan Laporta, presidente, han de subsanarse. Y con más razón han de hacerlo ahora que la entidad se ha visto reflejada en su verdad, esa en la que el FC Barcelona miró y tanteó multitud de opciones antes de quedarse con el mismo Xavi, con el que finalmente, sin plan B, tuvieron que tragar.

El prestigio del club y del entrenador

Pero Xavi, hombre de club, va al mercado de fichajes sabiendo de las limitaciones de la entidad -que enumeró en rueda de prensa, donde puso el foco en que sabía que no podían competir con los mejores clubs por ciertos fichajes- pero exigiendo cambios y dos de ellos, los más flagrantes, pasan por dos jugadores que él no pidió: Vitor Roque y João Félix. A ser posible, el míster los quiere fuera cuanto antes.

Como decimos, Xavi, que sabe que ha tenido a muchas voces de peso en el Barça en contra de su continuidad y también es consciente de las dificultades económicas del club, desea al menos que esta vez se muevan según sus órdenes en el mercado, haciendo caja con futbolistas como los citados y marchándose al mismo a por jugadores necesarios en su esquema. Pero, ¿puede el Barça aguantar un estado de crispación así?

Un problema en la 24/25

Y es que, Manu Carreño, en la Cadena Ser, destacaba que el Barcelona y Xavi tienen una complicada situación, que desde luego no es la mejor para trabajar juntos en la nueva planificación. “Xavi cada vez es más consciente de que no le quieren. No le quieren en el Barcelona, está ahí porque han tocado la puerta de varios entrenadores y les han dicho todos que no. Han intentando fichar a De Zerbi, han hablado con Flick... Me cuentan que hace unos días Deco dijo públicamente que no quería a Xavi. Después de que lo hayan ratificado. No se esconden, no quieren a Xavi. Y Xavi lo sabe, hay gente de su entorno que le dice ‘vete’”, decía el informador.

🚨😠 Gente del entorno de Xavi Hernández le está diciendo que se VAYA del club ‼️



📌 El entrenador del Barça sabe que no todos lo quieren



😳 "Deco ha dicho públicamente que no quiere a Xavi después de haberlo ratificado"@manucarreno pic.twitter.com/IcY7Ko0XqD — El Larguero (@ellarguero) May 15, 2024

Con una política de fichajes distinta y este ambiente, el Barça 24/25 ya se tambalea antes de empezar.