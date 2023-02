Camavinga revoluciona el equipo, cambia a 2 galácticos y Francia y Mbappé se apuntan el tanto

Hay un nuevo crack en la banda izquierda del Real Madrid que ha hecho olvidar al jugador titular por esos lares, Ferland Mendy, y mucho más, también a su teórico recambio, el también titular David Alaba, y ese as no es otro que Eduardo Camavinga, el mejor carrilero que ha tenido el equipo de Ancelotti en lo que va de temporada. Se dice rápido, pero es así, lo que directamente mira a Francia y Deschamps, que fue quien le puso en esa demarcación en el Mundial de Qatar, ante Túnez.

Hablando de aquel paso que dio el seleccionador nacional francés en la cita de citas, fueron muchas las críticas que le llovieron, entre otras cosas por no llevar al mismo Mendy, lateral puro, pero en verdad Camavinga ha terminado de explotar y ya se coloca como un titular indiscutible que genera o debería hacerlo un problema, una duda, en Carlo Ancelotti.

¿Cómo quitar al francés de la izquierda? ¿Y de la posición de interior? Recordemos que antes de rendir a un nivel excepcional de lateral, Camavinga venía siendo un pivote defensivo de suma fiabilidad, todo ello pese a la ausencia de su compatriota y amigo Aurèlian Tchouameni. De modo que ahora que el equipo va recuperando efectivos y sobre todo mirando al futuro, la pregunta es obvia: ¿quién debe salir del once habitual para que Camavinga tome lo que le pertenece, un puesto entre los titulares?

Los números hablan: lleva jugados 30 partidos, 1.431 minutos y como titular en los 3 últimos de LaLiga y los 3 de la Copa del Rey.

Favorece a Carletto en este aspecto que Éder Militao se ha lesionado, lo que unido a la recuperación de David Alaba fija la pareja de centrales sin discusión en el austríaco y Antonio Rüdiger, pero es que además Mendy tiene para largo, por lo que Camavinga, hasta el regreso de su compatriota, no podrá lucharle el puesto a Tchouameni, Kroos o Modric. Sin embargo la pregunta no es esa, sino ¿no sería justo que uno de todos esos cediera su puesto al que está siendo uno de los mejores de la plantilla en esta temporada? No solo es justo, sino necesario, ya que Camavinga es una apuesta en firme del club y por tanto, ahora que ha terminado de mostrar todas sus virtudes, una obligación, la de que continue de titular.

Ni que decir tiene que la Francia de Mbappé, de cara a los clasificatorios para la Eurocopa de 2024, se frota las manos.