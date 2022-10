Camavinga y Tchouameni superan a Gavi y Pedri: éxito de Florentino

Para construir equipos poderosos es necesario, más aún en el fútbol de primer nivel actual, tener centros del campo talentosos, rodados, con físico y una honda capacidad técnica. Es verdad que lo ideal en este aspecto es conjugar la veteranía con la juventud, y en ese aspecto, a tenor por los éxitos actuales, Eduardo Camavinga y Aurélian Tchouameni, y por extensión Florentino Pérez, son quienes salen victoriosos en Europa hasta la fecha. Pedri y Gavi brillan y destacan, pero menos debido a que el Barça no da con la tecla y sus éxitos individuales chocan con lo colectivo del gigante de LaLiga (España es su gran plataforma este 2022).

Tanto Real Madrid como Barcelona han conseguido colar entre los mejores jóvenes del mundo en la medular a dos jugadores, y los cuatro serán seguramente dominadores en esta parcela del campo en los próximos años, sin embargo en lo que respecta al ecosistema más vetusto que les rodea, el Madrid sale holgadamente ganando. Porque, si el Barça es junto al Madrid el único equipo que cuela a dos sub-22 entre los mejores, el éxito de Florentino Pérez es total.

De un lado tenemos a equipos que han competido bien y han ganado trofeos en las dos últimas campañas, como el City, el Bayern o el Liverpool, pero de los skyblue, los muniqueses y los reds, solo Foden y Musiala reúnen estas características. El inglés tiene un precio de 90 kilos (según Transfermarkt), el alemán de 80. Es verdad que Pedri y Gavi, según esta fuente, poseen un valor de 160 kilos y que los dos franceses del Real Madrid ‘solo’ llegan a los 135 kilos, pero los éxitos del Madrid y sus compañeros hacen buena la diferencia en favor del club blanco.

Pedri y Gavi cuentan alrededor con Frenkie De Jong, Franck Kessié y Sergio Busquets, que no están bien, pero no solo eso, deportivamente el Barcelona no está obteniendo los resultados esperados, de modo que la proyección individual de los dos cracks españoles está estancada en lo colectivo. Por el contrario, Camavinga, para bien o para mal, ha tenido influencia crucial en la Champions 21/22 y sigue siendo el primer hombre de la rotación para Ancelotti, mientras que Tchouameni es ya titular indiscutible del Madrid. Tanto es así que ha desplazado a una leyenda: Casemiro. Por otro lado, los Valverde, Kroos y Modric parecen por ahora mejor compañía que ninguna otra en el mundo. Todo un éxito de Florentino Pérez.