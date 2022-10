Argentina señala a Simeone: patada a João y al íntimo de Di María

Llegó la temporada pasada proveniente de Udinese como uno de los fichajes más ilusionantes del Atlético de Madrid, ya que, además de su calidad ya tenía experiencia en Europa, experiencia que le había colocado como uno de los jugadores más importantes de la Serie A. Sin embargo, algo se ha roto entre el Cholo Simeone y Rodrigo de Paul, y, como ocurre con João Félix, parece que la mejor solución es su salida. Para ello se ofrece la Juventus de Turín de su amigo Ángel di María.

El problema es que Argentina no se puede permitir que uno de sus jugadores más importantes esté con la mente en otras cosas antes de la Copa del Mundo. La concentración del internacional con la albiceleste, todavía hoy perteneciente al Atlético de Madrid, en la cita de citas se da por supuesta, pero un movimiento en el mercado de fichajes invernal podría desestabilizarlo. Pues bien, Juve y Atleti podrían acercar posturas antes de los que se piensa, según se afirma desde Italia.

En cualquier caso, en este asunto el que está encantado es Ángel di María, estrella de la Vecchia Signora, que ve como su equipo se podría reforzar no solo con un compatriota de enorme talento, sino con un amigo. Prueba de esto último fue su complicidad en el gol que le dio la Copa América a Argentina ante Brasil. En una entrevista íntima llevada a cabo por Amazon Prime en el documental Selección argentina, la serie: camino a Qatar, De Paul desveló una anécdota de aquel tanto de El Fideo: “yo antes del partido había hablado con Fide (Di María) porque Angelito Correa nos había dado un poco de información”.

En lo referente a la salida de De Paul, es Calcio Mercato quien asegura que Simeone y De Paul han llegado a un punto muerto y que la Juventus de Turín está muy interesada en contratarlo. No olvidemos, como hemos relatado, que el argentino ya triunfó en la liga italiana, por lo que su adaptación no sería, en principio, un problema. Y tanto interesa De Paul a la Juve que incluso podrían pedir, si no hay acuerdo de traspaso, una cesión. El suceso de João Fëlix puede tener su eco en Rodrigo de Paul; el Atleti: fiel al Cholo, a hacer caja y mirar al mercado.