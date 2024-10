Canterano con Xavi, íntimo de Guardiola y decide y elige en un club rico al descarte del Barça

Ahora que Raphinha ha terminado de explotar, Lamine Yamal es presente y futuro del club y Robert Lewandowski es más que indiscutible, pero sobre todo cuando Ansu Fati carece de mercado, Dani Olmo y Gavi se han recuperado y, además, empujan otros cracks como Fermín López o Pablo Torre, lo cierto es que esta posibilidad que se le abre al Barça es para tenerla en cuenta, y con carácter de inmediatez.

Tal y como describe el medio de comunicación, TBR Football, Mikel Arteta, tendría especial predilección por el jugador del Barça en vías de ser un descarte para Hansi Flick, Ferran Torres, y eso hace que a Laporta y eco se les ilumine el rostro.

Entiéndannos, hasta el momento el míster alemán ha tirado con relativa regularidad del ex del Valencia y el City, pero con todos los nuevos nombres enumerados que se suman a la franja de ataque y la actual lesión que padece Ferran, su papel en el equipo va a menguar; ni que decir tiene que aunque en lo deportivo el Barça asombre y vaya como la seda, la economía sigue apretando a la entidad blaugrana, que, piensan algunos, haría bien en soltar talento.

