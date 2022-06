Caos en Barcelona: Fijo de Xavi e íntimo de Messi admite el descalabro

El lateral izquierdo del Barcelona y de la selección, Jordi Alba, habló sin tapujos sobre la situación económica actual del Barcelona en lo que a expectativas en el mercado de fichajes se refiere. El de Hospitalet confesó ante los medios que cubren la concentración de la selección para la Nations League, que la economía no da para moverse con soltura por el mercado. Palabras de un capitán que no se muerde la lengua y que salió al paso en un momento en el que se rumorea que su compañero en la selección, Marcos Alonso, podría competirle el puesto también en el Barcelona.



Así pues, sobre las declaraciones recogidas de Europa Press de Jordi Alba sin duda llamó la atención su claridad de ideas en cuanto a las decisiones que debería tomar el club: "Es la situación en la que estamos, no siempre va a ser de color de rosa. Ya nos gustaría, y más los que sentimos al Barcelona. Vamos a salir de esta, si no podemos fichar tendremos que tirar de la cantera. Esa es la idea que tiene el club o que creo que debería tomar. Ya me gustaría que pudiésemos fichar a muchos jugadores, que fuera genial, pero la situación es esta. Tenemos que estar más unidos que nunca, decirnos todo de puertas para dentro".



Ante esa tesitura de darle importancia a la cantera, Jordi también se refirió a su compañero en el Barcelona y en la selección Gavi: "Le veo muy bien, para la edad que tiene sobresaliente. Tiene que mejorar muchas cosas, tanto Gavi como todo el mundo. Yo con 33 también. Gavi cómo no. Hace cosas que con su edad he visto a muy pocos. Tiene desparpajo para convivir con sus compañeros para la edad que tiene y eso le ayuda. Le tengo muchísimo aprecio, pero está claro que tiene que mejorar, como todas las personas en todos los aspectos de la vida".



Un futuro en el que Gavi como su compañero en el Barcelona y en la selección Ansu Fati, seguro que tendrán mucho que decir para ver de nuevo al equipo de Xavi pelear por grandes objetivos.