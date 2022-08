Carletto acertó con Isco: sufren las consecuencias lejos del Bernabéu

Nueve temporadas en el Real Madrid dan para mucho. Para vivir momentos buenos y también para desesperar a la afición en esos instantes más bajos. Eso ha sido, a grandes rasgos, lo que le ha llegado a pasar a Isco durante todos los años que ha vestido de blanco, ya que ha tenido instantes para todo, para deslumbrar con su magia y la calidad que tiene en las piernas, y también para desaparecer por completo de las alineaciones y mostrar su cara más apática como futbolista.

Este verano su contrato con el club del Santiago Bernabéu llegó a su final después de que Florentino Pérez decidiera dejarlo marchar (Ancelotti tampoco contaba con él) y no renovar el compromiso que les ha unido durante prácticamente una década. Así las cosas, el talentoso centrocampista se ha tenido que buscar la vida para seguir con su carrera y el Sevilla apareció en su camino como un gran salvavidas. Isco llegó al equipo andaluz en medio de una gran expectación y la hinchada sevillista se ilusionó a lo grande con su fichaje ya que veían en él una figura de calidad contrastada y alguien que, una vez encaje dentro del engranaje, puede funcionar a la perfección. De hecho, el Sánchez Pizjuán acogió a varios miles de fanáticos el día de su presentación.

Sin embargo, parece que la adaptación del ex madridista va de forma paulatina. Es cierto que el momento del equipo no está ayudando porque el Sevilla ha comenzado la temporada de la peor manera posible, con dos derrotas y un empate que le dejan sin saber lo que es ganar todavía en este arranque liguero y con el entrenador Julen Lopetegui ya en la cuerda floja en el mes de agosto.

Pero es que Isco no ha entrado tampoco con buen pie. Llegó a última hora, es cierto, y parece que todavía tiene que coger su mejor forma. En el primer partido de Liga ni siquiera fue convocado, y en la segunda y en la tercera jornada llegó a disputar algunos minutos pero todavía no ha sido titular. Sus actuaciones no están copando demasiados elogios y lo más destacado que ha logrado Isco hasta el momento son dos cartulinas amarillas, una en cada partido jugado. En Sevilla sigue habiendo mucha ilusión con él y mantienen la calma aunque es cierto que su llegada no ha sido todo lo explosiva que se esperaba.