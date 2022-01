Carletto copia el error de Zidane y nadie lo entiende: ¿Año en blanco?

La Supercopa de España conseguida el pasado 16 de enero ha sido el primer motivo de alegría en el Real Madrid en este 2022, pero las decisiones que está tomando Carlo Ancelotti en muchos encuentros están convirtiéndose en un motivo de peso para empezar a dudar de él. El tropiezo liguero contra el Elche, que comenzó ganando 0-2, no ha hecho otra cosa que incrementar las dudas que ya el italiano ha generado durante los primeros meses del curso a través de unas decisiones que el año pasado hundieron las esperanzas de Zinedine Zidane de lograr algún título: la mala gestión de los minutos.

Es cierto que el entrenador francés no contaba a su disposición con una plantilla lo suficientemente amplia y compensada para poder sustituir a los jugadores claves del Real Madrid, pero Ancelotti sí que puede presumir de ello… aunque muchos aficionados no entienden el poco protagonismo de ese plan B. Si algo dejaron patente el año pasado jugadores como Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema o Carlos Henrique Casemiro es que el exceso de minutos les pasó factura en el tramo crucial del curso, donde el equipo llegó sin suficientes fuerzas para competir por los títulos.

No obstante, ahora es ‘Carletto’ el que está repitiendo ese error grotesco de Zidane en Chamartín y en los últimos encuentros disputados un gran sector de seguidores merengues está dándose cuenta de ello, menos el propio técnico. El trasalpino tiene plena confianza en su ‘11’ tipo, eso está más que claro, pero la segunda línea del equipo no está contando con minutos suficientes y eso podría tener consecuencias fatales en los próximos meses: por un lado, la columna vertebral de la plantilla no descansa y, por otro, ese plan B de Ancelotti no tiene ocasión para alcanzar su mejor versión futbolística y poder ser importante para el equipo si el entrenador lo precisa.

Eden Hazard, un futbolista que venía acumulando muchas suplencias, tuvo su gran oportunidad como titular en el choque disputado ayer contra el Elche, pero otros futbolistas como Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Gareth Bale o Isco volvieron a ser suplentes en un partido que se había postulado ideal para que recuperaran la confianza del italiano partiendo desde el inicio, algo que no ocurrió.

Es más, aparte de que Casemiro, Kroos, Modric y Benzema, este especialmente, ya están dejando patente su desgaste físico, otros jugadores como Vinícius Júnior, David Alaba o Éder Militão están acaparando casi todos los minutos, algo que el equipo también está comenzando a acusar.

Las cartas están sobre la mesa y es Carlo el que tiene en su mano dar un giro a esta situación para evitar seguir el plan de Zidane en 2021 y poder postularse como firmes candidatos a todos los títulos, si es que el club no quiere cuajar otro año en blanco.