Carletto elige entre Mariano y Mayoral: favorito para suplir a Benzema

A Carlo Ancelotti todavía se le presentan varios problemas a resolver en las semanas que restan por delante del mercado de fichajes. Y no precisamente en el plano de las incorporaciones, que públicamente de hecho ya ha comentado que el Real Madrid no va a acometer ningún intento de nueva llegada, sino que es en el apartado de las salidas en el que los deberes aún no están hechos. Se adelantaron en parte con la salida de Luka Jovic pero Carletto considera que en la delantera todavía hay overbooking porque hay dos futbolistas que van a tener pocos minutos y al menos uno de los dos debería salir: Mariano Díaz o Borja Mayoral.

Lo cierto es que ambos van a contar con muy pocas oportunidades a lo largo de la temporada. El míster ha dejado claro que prefiere una plantilla corta y pese a que vuelven a comentarse que el Real Madrid apenas tiene un recambio de garantías para Karim Benzema, a Carlo Ancelotti parece que le basta con la opción de reconvertir a Eden Hazard a falso ‘9’, algo que ya hemos desvelado en Don Balón, para salir del paso si el delantero francés no puede estar en algún partido importante.

Elige a Borja

Ancelotti no quiere más delanteros, ni incorporaciones nuevas después del fallido intento de fichaje de Mbappé, ni a los que ya tenía en la plantilla a los que ha dejado claro a lo largo del curso pasado que no cuenta con ellos. Por eso se fue prácticamente regalado Luka Jovic a la Fiorentina y por eso tanto Mariano Díaz como Borja Mayoral están en la rampa de salida. Eso sí, el míster italiano sabe que es complicado que ambos abandonen el Real Madrid ya que ninguno de los dos quiere marcharse y tiene claro que su favorito para quedarse es Borja Mayoral según apunta la Cadena Cope.

Carletto no confía absolutamente nada en Mariano Díaz, a quien ya le ha dicho que se busque acomodo pero por el momento sigue sin salir, y en el caso de que tuviera que ‘tirar’ de alguno de los suplentes en alguna emergencia lo haría de Borja Mayoral. El delantero regresa tras su cesión a la Roma y al Getafe y quiere además ganarse un puesto en la plantilla durante la pretemporada. El futuro de los delanteros en el Madrid todavía es muy incierto.