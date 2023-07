Carletto huele sangre en 'can Barça': el nuevo Real Madrid de Vinicius y Bellingham amenaza a Xavi

Queda un mes para dar comienzo a la temporada y ya tenemos ante nosotros el primer clásico de todos, el ya habitual choque entre Barça y Real Madrid de la pretemporada en Estados Unidos. Un choque que, por irrelevante que pueda parecer en cuanto a las consecuencias sobre los títulos, sí que puede comenzar a generar dudas entorno del estado de las plantillas de ambos conjuntos. En especial de la del Barça, que comenzó con un duro tropiezo ante el Arsenal de Mikel Arteta y que no puede repetir una caída similar contra el gran rival, especialmente contra un Madrid que ya huele la sangre.

Partido para medir el acierto en fichajes

Si bien es cierto que todavía es muy pronto para sacar las primeras conclusiones, la realidad es que el Real Madrid parece haberse reforzado con mayor calidad que el Barça. La llegada de Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim, Fran García y Joselu generan más certezas que las tres incorporaciones culés, con veteranos como el lesionado Íñigo Martínez, Ilkay Gündogan y Oriol Romeu.

Además, las sensaciones después de los primeros choques de pretemporada de ambos conjuntos no podrían ser más dispares. Mientras que en Chamartín alucinan con las exhibiciones de Jude Bellingham, en can Barça esperan ver una versión muy mejorada tanto de Romeu como de Gündogan, que no aparecieron en la contundente derrota ante el Arsenal.

La diferencia estará en el gol

Con Kylian Mbappé todavía en el radar, los blancos tienen la asignatura pendiente con su dorsal 9, y es que pese al fichaje de un Joselu que aprovecha cada oportunidad para ganarse minutos, Carlo Ancelotti no puede dar las llaves de la delantera a un Joselu que, por muy buen rematador que sea, no está para ser titular en el Real Madrid.

Por su parte, si una certeza tiene Xavi es la de la posición de delantero centro. Robert Lewandowski es el amo y señor de esa demarcación en el equipo blaugrana y puede marcar muchas diferencias respecto de su homólogo del Real Madrid.

Noche de duelos en la banda

En defensa, será el primer gran examen de Fran García, que se verá las caras con uno de los mejores del mundo en el uno contra uno. Pues con Ousmane Dembélé, el joven ex del Rayo Vallecano puede tener una noche de pesadilla, y es que, si el galo tiene un partido acertado, será muy complicado que puedan frenarlo.

En cambio, en el Barça existe la duda sobre si Xavi volverá a apostar por contener a Vinicius con Araujo actuando como lateral o si buscará otra solución que no implique sacrificar la salida de balón por banda derecha, algo que ha acabado haciendo con el fin de secar al carioca, que tiene en el cahrrúa a su némesis.

Así pues, el primer clásico de la temporada se antoja como el escenario ideal para que ambos equipos comiencen a sacar conclusiones para saber en qué punto se encuentran respecto de su máximo rival.