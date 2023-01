‘Carletto’ insiste en el verdugo del Barça: Bellingham o él, son 70M

El paso al frente de Dani Ceballos y Eduardo Camavinga en la eliminatoria de la Copa de Rey que enfrentó al Villarreal y al Real Madrid es una grata noticia para los blancos, sin embargo, hay un contrapunto: Carlo Ancelotti es poco tendente a hacer rotaciones, aunque ayer se vio obligado a ello porque Modric y Kroos no están bien (mejor el alemán que el croata). De ahí, amén de que ambos acaben contrato, que el Real Madrid se lance a la carrera a por Bellingham; de ahí que, Carletto también proponga a un jugador que a él le encanta y que fue el verdugo del Barça en la Champions.

No cabe duda que la opción principal del Real Madrid, esa por la que está dispuesto a pelear con uñas y dientes, además de millones, muchos, contra el Liverpool y el Manchester City, por ese orden, es Jude Bellingham. No es para menos, el jugador del Borussia Dortmund ha deslumbrado por su calidad, proyección y precocidad a toda Europa, tanto en su etapa en la Bundesliga, como en la Champions League y recientemente en el Mundial de Qatar. Pero para Carlo Ancelotti no es el único jugador joven y fantástico para su medular.

A él, a Carletto, concretamente le gusta su compatriota Nicolò Barella, jugador del Inter de Milan y uno de los futbolistas clave en la entidad nerazzurra y en la misma Selección italiana. Es verdad que su fichaje resulta complicado, ya que parte del futuro del equipo italiano pasa por sus botas y que, además, tiene contrato en vigor con el equipo del Giuseppe Meazza hasta 2026, pero, ¿acaso no sería caro Bellingham?

La operación es complicada porque el Madrid, como club, no lo tiene como absoluta prioridad, que es Bellingham, y porque el Inter luchará incluso por encima de los 70 millones en los que Transfermarkt cifra su tasación, pero eso no quita la ilusión al míster.

Recordemos que Barella fue figura clave en el Inter que le quito la segunda plaza del Grupo C al Barça, incluso marcando en el Camp Nou. Su brega, calidad, lucidez, capacidad de asociación y trabajo lo convierten en uno de los centrocampistas más importantes del planeta. Una gran opción, aunque hipotética, en el mercad; una que encaja como anillo al dedo si se va Toni Kroos.