Carletto recibe el empujón que Xavi y Simeone no esperaban y ahora temen tras la Copa: vaya ventaja

El FC Barcelona solventó la papeleta ante Unionistas en Copa del Rey y este fin de semana afronta el difícil reto del Benito Villamarín ante el Betis con el propósito de que la ventaja del Real Madrid y el Girona no crezca, y el caso del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid es similar, el regreso a la competición doméstica les obliga a no perder más puntos para no ver marchar los puestos Champions; es decir, Carlo Ancelotti se lleva algo muy positivo del fracaso de la competición del KO.

Menos minutos en las piernas, más atención en las dos grandes competiciones

A nadie se le escapa que Ancelotti, Florentino y el Real Madrid habría preferido ganar en el Metropolitano, estar en el bombo de cuartos de final de la competición y optar a un título más esta temporada, pero dadas las circunstancias, el resultado tiene su punto positivo: el Madrid ya ha cerrado un título a su favor con la Supercopa de España y los dos más importantes, como son laLiga y la Champions, ahora tendrán toda la atención de los blancos.

Y no solo eso, también la energía. Y es que, si hubo un asunto llamativo en el último derbi, el copero, fue que el Madrid bajó dos marchas con respecto al mismo partido supercopero, en virtud sobre todo del desgaste por la acumulación de partidos. Ahora, con la caída en la Copa, Xavi y Simeone opositan a un título, sí, pero deberán ampliar esfuerzos en él mientras no pueden descuidar los dos más importantes, que son los que dan la vida deportiva y económica.

Si a eso unimos que el Madrid le saca siete puntos a los culés en el campeonato doméstico y diez a los rojiblancos, la cosa ya pinta más negra en clave culé y colchonera en ese aspecto. Y eso que la Champions League aún no ha hecho su aparición, que llegará en febrero. En definitiva, ahora el Madrid descansará entre semana a la espera de la máxima competición continental, y tendrá todos sus focos puestos en sentenciar cuanto antes LaLiga.