Ancelotti se lo confirma a Florentino en el Metropolitano: criba, 4 tachados y aviso a la estrella

Quienes pensaban que las bajas de David Alaba y Eder Militao podían suplirse con energía y dinámica positiva sin más perjuicio para el equipo, ayer en el Metropolitano, por si la Supercopa dejó dudas, se confirmó que no, que el Madrid tiene un problema y serio sin sus dos centrales titulares, y eso que Nacho es notable en las marcas, pero sus carencias en la salida de balón anulan la ventaja que los dos ausentes aportan. Pero el enfado de Carlo Ancelotti con sus jugadores, transmitido a Florentino Pérez, va por otros derroteros, y es que ayer cuatro jugadores acabaron con una cruz sobre su futuro, habiendo toque de atención a la estrella.

Empecemos pues con esta última, la cual, dicho sea de paso, fue el gran error en la noche de ayer en el coliseo rojiblanco del míster italiano. El cambio que realizó Ancelotti de Rodrygo Goes por Joselu no era el que necesitaba y merecía el equipo, el jugador que debería haber salido por su actitud y numerosísimos errores sobre el césped (casi todas sus decisiones fueron perjudiciales para el equipo a excepción de ciertos recursos individuales) era Vinicius Júnior, de nuevo perdido en la guerra mediática. Curiosamente esta semana se apuntaba desde Inglaterra que era la pieza que podría salir a cambio del fichaje de Kylian Mbappé. El Madrid no piensa tal cosa, pero actitudes como las de ayer no ayudan a cerrar el debate comparativo y desde luego certifican que la estrella no es él, sino Jude Bellingham, que volvió a ser el mejor.

Los más destacados… para mal

Ha habido mucha polémica contra Ancelotti desde principio de temporada sobre la falta de minutos de Luka Modric, pero el croata, como sucedió en el duelo copero, ha ido borrando estas diatribas con sus actuaciones; su nueva normalidad en partidos de alta intensidad es que sea relevante. Perdido, impreciso, sin energía y presencia en ataque y defensa, el croata hace imprescindible a un Kroos que ayer salió de nuevo demasiado tarde.

Los peores

Lo de Modric tiene que ver con el peso de los años y la necesidad de distribuirle muy bien los minutos, no pasa eso con Tchouameni y Lunin, los otros dos grandes señalados en la eliminación blanca ante el eterno rival capitalino. El partido del portero, salvo una parada de mérito, fue esperpéntico y desde luego le ha sumado más dudas al debate que se genera sin la seguridad que aporta Courtois: el gol de Morata simplemente no puede ocurrirle a un guardameta del Madrid.

Lo del francés, por el contrario, es más preocupante. Es verdad que su envergadura lo convierte en una pieza polivalente, capaz de jugar de central y pivote, pero no sirve ni de lejos como Camavinga para este último fin (hace incluso que se eche en falta a Casemiro) El ex del Rennes fue titular y volvió a demostrar que es mejor que su amigo en la organización, la destrucción, la distribución y la recuperación. Este, el de Cabinda, no solo está más capacitado para todas esas facetas, sino que encima entiende mejor el juego y los espacios; prueba de ello, el tercer tanto atlético: pese al fallo de Vinicius, el gol de Griezmann es achacable a la pasividad del ex del Mónaco, que, para más inri, como suele suceder con él, no aportó nada cuando el Madrid necesitaba crear. A estas alturas y con Modric dubitativo ya no se entiende la suplencia de Ceballos, y eso suena demasiado a la temporada pasada, la 22/23: sin duda esos 80 millones gastados fueron demasiado entusiastas.