Carlo Ancelotti desliza el plan Asensio y el Real Madrid plantea 5 alternativas de mercado

Constancia y regularidad son las señas que distinguen a la estrella de los grandes jugadores y algunas voces internas en el Real Madrid consideran que Asensio no pertenece a la estirpe de los primeros, sino más bien a algo parecido a lo segundo, pese a sus condiciones, y ente estas opiniones está el entrenador, un Carlo Ancelotti que no llorará la marcha del balear, pese a su gran gol ante el Elche, si le traen un recurso mejor, que lo hay.

Acaba contrato Asensio en junio y suena para seguir, también para marcharse a rivales de envergadura, como el United o el mismo Barça, pero desde luego no dejaron indiferente las palabras en rueda de prensa del míster aludiendo a su futuro: “puede ser que se quede o no, no lo sé, no me importa mucho. Tenemos un reto muy importante esta temporada. Lo importante es que está aportando, como el año pasado”.

Desde luego no son las palabras más cariñosas o vehementes que se esperan de un entrenador pidiendo, a cinco meses de que culmine un contrato, que se quede un futbolista. De hecho, parece justo lo contrario. Y, como decimos, si esto lo piensa Ancelotti, el club va en la misma línea: es un buen jugador, pero nunca tirará la puerta abajo en el Madrid.

Opciones

Hablábamos esta semana de que el Real Madrid seguía la evolución de Kingsley Coman como un posible aunque poco probable bombazo en la derecha, pero el extremo francés, verdugo del PSG, complicado por su precio y contrato con el Bayern, no es el único con el que se especula.

Karim Adeyemi, joven jugador del Borussia Dortmund; Serge Gnabry, también del Bayern; Nico Williams, del Athletic Club de Bilbao o incluso Riyad Mahrez son otros nombres que, en caso de que salga Asensio y puedan ponerse a tiro, interesarían en Chamartín.