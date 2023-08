Carlo Ancelotti destapa el fichaje tapado que amenaza a Vinicius: Rodrygo y Bellingham lo aprueban

No ha sido un mercado nada sencillo para el Real Madrid. Pese a la incorporación estelar de Jude Bellingham, el conjunto de Chamartín se ha quedado con deberes pendientes que, probablemente tendrá que recuperar en el mercado de invierno o ya en el próximo verano, donde esperan cerrar el culebrón de Mbappé, que lleva activado todo un lustro.

En este sentido, la ausencia de un nueve ha resultado fatal para Carlo Ancelotti, que, con la baja de Vinicius, se verá obligado a alinear a uno, a Joselu, que llegó para ser un complemento y ahora podría acabar siendo actor principal.

Menos calidad, pero más productividad

Es evidente que cambiar a Vinicius por Joselu no hace otra cosa que reducir ostensiblemente el nivel de calidad del equipo. El delantero español no es un jugador que destaque por ser final con el balón ni especialmente vistoso. Sin embargo, es un futbolista productivo y muy bueno en lo suyo. La realidad del Real Madrid es que su esquema requiere de un nueve para ser completamente funcional y es ahí donde Joselu puede jugar su baza.

El español es el único nueve de la plantilla y ante la ausencia de Vinicius, debería ser el elegido para compartir la punta de ataque con Rodrygo, formando así una dupla mucho más complementaria que con Vini. Joselu hará de ancla, fijando a los centrales y siendo el receptor de todos los balones aéreos que hasta ahora no tenían receptor. El español es más que correcto jugando de cara a sus compañeros y a partir de sus dejadas, jugadores como Bellingham o el mismo Rodrygo podrían jugar con mayor facilidad.

La realidad es que el encaje de Joselu en el once del Real Madrid es mucho mejor que el de Vinicius. El carioca es un jugador de banda por naturaleza y cuanto más lejos esté de la línea de cal, menos natural se siente su juego. Es por este motivo que su ausencia y la consecuente presencia de Joselu en el once puede ser una amenaza para un Vini al que se le está haciendo cuesta arriba esta nueva demarcación como delantero.

Así pues, tanto Jude Bellingham como Rodrygo Goes podrían verse muy favorecidos por la entrada en el once de un Joselu que, si bien hasta ahora, no había contado con oportunidades, la caída de Vinicius podría abrirle las puertas de la titularidad.